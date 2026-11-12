La inflación volvió a superar el 2% en octubre

La inflación de octubre fue del 2,2% a nivel nacional, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse respecto de septiembre, cuando había registrado un aumento del 1,9%, y acumuló una suba del 26,3% en lo que va de 2026.

En la comparación interanual, los precios registraron un incremento del 33,1%, levemente por debajo del 33,4% que se había informado el mes anterior.

Uno de los datos más destacados del informe oficial fue el comportamiento de la región Pampeana, que incluye a Bahía Blanca y buena parte de la provincia de Buenos Aires, donde la inflación llegó al 2,6% y se ubicó como la más alta del país.

En esa región, los precios acumularon un incremento del 26,5% desde diciembre de 2025 y del 33,4% en los últimos doce meses.

A nivel nacional, la división que registró el mayor aumento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%, principalmente como consecuencia de los incrementos en el servicio de gas.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un 3,3%, seguida por Bienes y servicios varios, con un 2,3%.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado aumentó 2,2%; Transporte, 2,1%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2%; Comunicación, 2%; Salud, 1,7%; Restaurantes y hoteles, 1,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,4%; Educación, 1,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, 0,8%.

El comportamiento de los alimentos tuvo una incidencia significativa en el resultado del mes, especialmente por los aumentos registrados en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales.

En cuanto a la región Pampeana, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 6,4%, muy por encima del promedio nacional. También se destacaron Recreación y cultura, con 4,9%; Restaurantes y hoteles, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,1%.

El informe del INDEC precisó que los aumentos en el gas estuvieron relacionados con modificaciones tarifarias vigentes desde octubre, cambios en los bloques de consumo subsidiado y ajustes en la normativa nacional sobre zonas frías y subsidios energéticos.

En la región Pampeana, los alimentos fueron el rubro de mayor incidencia sobre el índice general, con un aporte de 0,63 puntos porcentuales, seguido muy de cerca por Vivienda y servicios, con 0,61 puntos.

Por otra parte, el organismo informó que los precios estacionales aumentaron 5,5% a nivel nacional, impulsados principalmente por las verduras y legumbres. Los precios regulados avanzaron 2,9%, mientras que el IPC Núcleo, que excluye ambos componentes, registró un incremento del 1,5%.

La diferencia también quedó reflejada entre bienes y servicios. Los primeros aumentaron 1,9% durante octubre, mientras que los segundos registraron una suba del 2,7%.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos con un 41,3%, seguido por Educación, con 35,8%, y Comunicación, con 29,1%.

De esta manera, el nuevo informe confirmó una aceleración de la inflación mensual durante octubre, con un impacto especialmente marcado de los servicios vinculados con la vivienda y un comportamiento de los precios más elevado en la región Pampeana que en el promedio nacional.