La herencia que filmó un país: el cine y el idioma italiano se celebran en Bahía Blanca  

En el marco de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo (Settimana della Lingua Italiana), la ciudad será escenario de un destacado encuentro que fusionará el séptimo arte, la historia y la música en vivo. El próximo martes 20 de octubre, a las 19:30 horas, se llevará a cabo el evento didáctico, musical y audiovisual “Los italianos en el cine argentino y el legado de Mastroianni” en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bahía Blanca Plaza Shopping (Sarmiento 2153, PB).

La iniciativa, coordinada bajo el impulso del Consulado General de Italia en Bahía Blanca —dirigido por el cónsul general, Dr. Nicola Bazzani—, adquiere este año una especial relevancia institucional tras haber sido declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Identidad y lenguaje en la pantalla nacional

El encuentro persigue el objetivo de evidenciar que la influencia peninsular constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad audiovisual de nuestro país. Impulsada por una larga tradición de intercambio cultural y corrientes migratorias, esta relación histórica no solo consolidó la labor de directores pioneros y grandes figuras actorales, sino que también funcionó como un canal clave para la difusión del idioma italiano en la Argentina a través de emblemáticas coproducciones. En este contexto, la figura del icónico Marcello Mastroianni será el eje central del análisis y el recuerdo.

Disertación y gala musical

El desarrollo de la jornada alternará la revisión histórica con destacadas intervenciones artísticas a cargo de reconocidas figuras locales:

Análisis cultural: El avezado escritor y gestor cultural José Valle estará a cargo de la disertación principal, desandando las huellas de la italianidad en el celuloide nacional.

Segmento musical: El plano melódico contará con las interpretaciones de Gaby, "la voz sensual del tango", y del cantante Gustavo Von Holtun.

Cierre coral: El prestigioso Coro Santa Cecilia, conducido por el maestro Hugo Mazzucco, ofrecerá el broche de oro de la velada.

La propuesta, que conecta las profundas raíces comunitarias de la región con la agenda cultural internacional, se desarrollará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.