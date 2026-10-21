La economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de la recesión

La actividad económica argentina mostró un nuevo freno en agosto y quedó cerca de ingresar en recesión técnica. Según datos del Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,1% frente a julio en la medición desestacionalizada, pero cayó 1,7% en la comparación interanual.

Con este resultado, el crecimiento acumulado de los primeros ocho meses del año se redujo a 1,2%. Además, el Indec corrigió el dato de julio: la caída mensual pasó de 2,9% a 2,8% y la baja interanual se amplió de 1,4% a 1,5%.

El desempeño reciente muestra una economía con dificultades para sostener la recuperación. Después de crecer 2,7% en marzo, la actividad retrocedió 1,4% en abril y 0,6% en mayo, mejoró 0,3% en junio y volvió a caer con fuerza en julio. En agosto, el rebote fue mínimo.

La debilidad también se observó por sectores. Diez de las 15 ramas relevadas registraron caídas interanuales. La industria manufacturera bajó 3,2% y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones retrocedieron 3,5%, mientras que la intermediación financiera cayó 3,8%, el transporte y las comunicaciones 2,9% y la construcción 2,5%.

En contraste, la explotación de minas y canteras creció 11,1%, electricidad, gas y agua subió 4,3% y hoteles y restaurantes avanzó 3,1%. Sin embargo, esos desempeños no alcanzaron para compensar el deterioro de las actividades más vinculadas al mercado interno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “el indicador tendencia-ciclo no presentó variaciones” y remarcó que se ubicó 6,6% por encima de diciembre de 2023.

Con información de La Nación