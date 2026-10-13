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La inflación fue del 1,9% en septiembre y acumuló 23,6% en lo que va del año
El índice interanual se ubicó en 33,4%. Vivienda, agua, electricidad y gas fue la división que más aumentó durante el mes, seguida por Educación.
La inflación de septiembre fue del 1,9% a nivel nacional, según informó este martes el INDEC. Con ese dato, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y del 33,4% en comparación con septiembre del año pasado.
La división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,1%. Le siguió Educación, con 3%. También se ubicaron por encima del promedio Comunicación, con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.
En el otro extremo, los menores aumentos se observaron en Restaurantes y hoteles, con 1,1%; Prendas de vestir y calzado, con 1,4%; Bebidas alcohólicas y tabaco, también con 1,4%; y Transporte, con 1,5%.
Por categorías, los productos estacionales aumentaron 2,9%, los regulados 2,3% y el IPC núcleo 1,7%. El organismo explicó que entre los principales incrementos se destacaron verduras, tubérculos y legumbres dentro de los estacionales, y gas, electricidad y prepagas entre los regulados.
En la región Pampeana, donde se incluye a la provincia de Buenos Aires, el incremento mensual fue del 2%, apenas por encima del promedio nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas también subieron 2% en esa región, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 3,8%.
En términos interanuales, las mayores variaciones nacionales correspondieron a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 49,1%; Educación, con 39,9%; Comunicación, con 37,3%; y Transporte, con 36,2%.
El dato de septiembre implicó además una leve aceleración respecto de agosto, cuando la inflación mensual había sido del 1,7%.
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