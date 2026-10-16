La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre: fue del 3,2%

Luego de haber subido considerablemente en agosto con un alza de 2,1%, la inflación mayorista volvió a dar un salto importante en septiembre al registrar una suba que la ubicó en el 3,2%.

El dato fue publicado por el Indec en su Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). En este informe oficial también se indicó que en los primeros nueve meses de este año, acumuló un alza de 22,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en septiembre registró un alza de 1,9%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El avance de septiembre respondió principalmente al comportamiento de los bienes de origen nacional. Los productos locales aumentaron 3,4%, frente a una suba de apenas 0,4% de los importados. La diferencia también se reflejó en su aporte al índice: los primeros explicaron 3,13 puntos, mientras que los segundos contribuyeron con apenas 0,03 puntos.

El petróleo crudo y el gas tuvieron un papel decisivo, ya que al seguir afectados por la presión que ejerce sobre su cotización internacional la guerra en Medio Oriente registraron una suba del 15%. Detrás se ubicaron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,30 puntos porcentuale.

Dentro de los productos nacionales, los bienes primarios subieron 7,9%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2%. Además del salto de los hidrocarburos, se destacaron los aumentos de la electricidad, de 4,1%, y de los productos textiles, de 3,5%. Los agropecuarios crecieron 2,6%; los refinados del petróleo, 2,2%; y los alimentos y bebidas, 1,7%.

La polémica por el diagnóstico

El índice de precios mayorista había quedado en el centro de la polémica luego de que el presidente Javier Milei dijese que había hecho mención a este indicador ante el incumplimiento de su pronostica que la inflación comenzaría con cero en agosto.

Milei dijo en varias oportunidades que la inflación comenzaría con cero en agosto, pero ese mes fue de 1,7%. El mandatario argumentó entonces que se había referido al índice mayorista difundido ese mes -correspondiente a julio- que en esa oportunidad fue 0,8%. Incluso en tono de broma habló de cumplir con una promesa de realizar un nuevo recitar de rock para festejarlo.

Sin embargo, luego de eso, el índice se triplicó: fue de 2,1 en agosto (difundido en septiembre) y ahora del 3,2 (correspondiente a septiembre).

Fuente: DIB