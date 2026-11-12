La explicación del bahiense que amenazó a León XIV: "Me enojé con un vecino y me descargué con el Papa"

Fabio Ariel Perrone, el bahiense de 58 años que fue detenido por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina, reveló a La Brújula 24 el motivo que lo llevó a realizar la llamada telefónica que derivó en su arresto.

Según explicó a este medio, todo comenzó por un enojo con un vecino. En medio de esa situación, decidió comunicarse con el servicio de emergencias 911 y descargar su bronca mediante una amenaza contra el Sumo Pontífice.

El hombre reconoció así que su reacción estuvo vinculada con un conflicto personal que nada tenía que ver con el Papa, aunque sus palabras pusieron en marcha una investigación federal por la gravedad de la amenaza y el contexto en el que fue realizada.

El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 22, cuando la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 de Mar del Plata recibió un llamado anónimo en el que se transmitió una amenaza de muerte contra León XIV, pocas horas antes de su llegada al país.

A partir de esa comunicación, la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense dio intervención a la Justicia Federal. Los investigadores lograron identificar la línea telefónica utilizada y determinaron que pertenecía a una persona domiciliada en Bahía Blanca.

El domingo, efectivos policiales allanaron una vivienda de Cramer al 700, donde detuvieron a Perrone y secuestraron el teléfono celular desde el cual, según la investigación, se había realizado la llamada.

Tras permanecer alojado en la comisaría de Tornquist, el acusado compareció ante la Justicia Federal y recuperó la libertad, aunque continuará vinculado a la investigación.

El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, le atribuyó los delitos de amenazas e intimidación pública, contemplados en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal.

Por su parte, el juez de Garantías Santiago Inchausti dispuso que Perrone mantenga su domicilio en Bahía Blanca, cumpla con las condiciones de control judicial y no abandone la ciudad sin autorización.

Ahora, el fiscal deberá definir cómo continúa la causa. Según la información recibida por este medio, cuenta con 30 días para evaluar los próximos pasos, mientras que el plazo general establecido por el juez para desarrollar la investigación es de 90 días hábiles.

De esta manera, aunque Perrone ya recuperó su libertad, su situación judicial todavía no está resuelta y deberá permanecer a disposición de la Justicia mientras avanza el expediente.