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Escándalo en una pollería y un ladrillazo contra la Policía: dos detenidos
Ocurrió anoche en el Barrio Moresino. Uno de los involucrados estaba aparentemente alcoholizado y agredió a los efectivos, mientras que el otro intentó atacarlo y terminó enfrentándose con los uniformados.
Dos hombres de 27 y 24 años fueron detenidos durante la noche del miércoles tras protagonizar una serie de incidentes en una pollería ubicada en Barrio Moresino, donde uno de ellos agredió a efectivos policiales y el otro llegó a arrojarles un ladrillo.
El hecho se registró alrededor de las 20, cuando personal del Cuerpo Motorizado de la Policía Local acudió al comercio luego de recibir una alerta al 911 por disturbios en el lugar. Al llegar, los uniformados identificaron a Antonio Carrasco Burgos, de 27 años, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y ocasionaba molestias en el establecimiento.
Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el hombre reaccionó violentamente y arremetió contra ellos, por lo que fue reducido y detenido. Sin embargo, los incidentes no terminaron allí. En medio del procedimiento, Alejandro Exequiel Olivera Maciel, de 24 años, intentó tomar represalias contra Carrasco Burgos y desobedeció las indicaciones de los policías.
La situación se agravó cuando el joven arrojó un ladrillo contra el personal interviniente, aunque el ataque no provocó lesiones. Finalmente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, donde se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención de la UFIJ N° 15.
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