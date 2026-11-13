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Médanos: cayó otro sujeto tras la cinematográfica persecución que comenzó en Bahía
Tiene 22 años y fue detenido durante la madrugada. Había escapado a campo traviesa después de abandonar el Peugeot 308 utilizado en la fuga, durante la cual atropellaron a un motociclista.
La Policía logró detener durante la madrugada de este viernes al segundo sospechoso de la cinematográfica persecución que comenzó el jueves en el centro de Bahía Blanca y terminó en inmediaciones del paraje La Mascota, cerca de Médanos.
Se trata de Maximiliano Emanuel Núñez, de 22 años, domiciliado en la provincia de Córdoba, quien fue localizado alrededor de las 0.30 en el kilómetro 725 de la Ruta Nacional 3, después de un amplio operativo de búsqueda realizado por efectivos policiales del partido de Villarino.
El joven era buscado desde la tarde del jueves, cuando escapó junto a otro sospechoso a bordo de un Peugeot 308 bordó, patente LNS 039, que estaría vinculado con al menos tres robos cometidos en viviendas del barrio Patagonia.
La persecución comenzó en San Martín al 600, donde personal de la Comisaría Primera intentó interceptar el automóvil a partir de información proporcionada por el Centro Único de Monitoreo.
Sin embargo, los ocupantes del vehículo emprendieron una fuga a gran velocidad por distintos sectores de la ciudad y atropellaron a un motociclista en la intersección de Santa Fe y Donado, provocándole heridas leves.
Lejos de detenerse, continuaron escapando hacia el partido de Villarino, hasta que el Peugeot sufrió la rotura de uno de sus neumáticos delanteros y terminó fuera de la calzada, en inmediaciones del paraje La Mascota.
Los ocupantes abandonaron el automóvil y escaparon a campo traviesa, lo que motivó un importante despliegue policial para dar con sus paraderos. Durante el procedimiento del jueves había sido detenido Isaak Uriel Castañaga, de 21 años, mientras que el otro sospechoso consiguió permanecer prófugo durante varias horas.
Finalmente, tras una serie de rastrillajes, personal policial de Médanos logró localizar y detener a Núñez, acusado de hurto, lesiones culposas y desobediencia. En la investigación intervienen la fiscal Marina Piloti, de la UFIJ N° 15, y el fiscal de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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