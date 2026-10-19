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Liga del Sur: Villa Mitre y Bella Vista cierran una fecha que está al rojo vivo la pelea por el descenso

Jugarán hoy desde las 16 en El Fortín. Sporting empató con Libertad, San Francisco consiguió una victoria clave y La Armonía quedó en zona de descenso directo.

| 🕒 3 mins. de lectura.
Foto: prensa Bella Vista

La Liga del Sur completará este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura del Oficial, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista, desde las 16 en El Fortín, con arbitraje de Franco Páez.

El partido cerrará una jornada que dejó movimientos importantes tanto en la pelea por el título como en la lucha por evitar el descenso.

El domingo, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta, en un encuentro que tuvo un final agónico. Nahuel Sánchez adelantó al visitante a los 2 minutos, pero Jonathan Font, de penal, y Sixto Theaux dieron vuelta el resultado para el rojinegro.

Cuando Sporting parecía quedarse con los tres puntos, un gol en contra de Franco Samana, a los 90 minutos, estableció la igualdad definitiva.

El empate dejó a Sporting en zona de promoción, con 29 puntos en la tabla acumulada, mientras que La Armonía quedó último con 28, en puesto de descenso directo.

El sábado, San Francisco consiguió una victoria fundamental al derrotar 2 a 1 a La Armonía como visitante, con dos goles de Federico Pinedo. Jerónimo Blanco descontó para el local.

Con ese triunfo, el Santo llegó a 31 puntos en la general y tomó distancia de sus rivales directos por la permanencia.

En el otro encuentro del sábado, Liniers y Huracán igualaron 0 a 0, resultado que permitió al Globo mantenerse en lo más alto del Clausura, ahora acompañado por San Francisco, ambos con 18 unidades.

Posiciones del Clausura

Pos.EquipoPuntos
Huracán18
San Francisco18
Sporting17
Villa Mitre15
Bella Vista14
La Armonía14
Libertad13
Liniers10

Tabla acumulada

Pos.EquipoPuntos
Huracán44
Bella Vista39
Villa Mitre34
Liniers33
San Francisco31
Libertad30
Sporting29
La Armonía28
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