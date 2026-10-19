Liga del Sur: Villa Mitre y Bella Vista cierran una fecha que está al rojo vivo la pelea por el descenso

La Liga del Sur completará este lunes la 12ª fecha del Torneo Clausura del Oficial, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista, desde las 16 en El Fortín, con arbitraje de Franco Páez.

El partido cerrará una jornada que dejó movimientos importantes tanto en la pelea por el título como en la lucha por evitar el descenso.

El domingo, Sporting y Libertad empataron 2 a 2 en Punta Alta, en un encuentro que tuvo un final agónico. Nahuel Sánchez adelantó al visitante a los 2 minutos, pero Jonathan Font, de penal, y Sixto Theaux dieron vuelta el resultado para el rojinegro.

Cuando Sporting parecía quedarse con los tres puntos, un gol en contra de Franco Samana, a los 90 minutos, estableció la igualdad definitiva.

El empate dejó a Sporting en zona de promoción, con 29 puntos en la tabla acumulada, mientras que La Armonía quedó último con 28, en puesto de descenso directo.

El sábado, San Francisco consiguió una victoria fundamental al derrotar 2 a 1 a La Armonía como visitante, con dos goles de Federico Pinedo. Jerónimo Blanco descontó para el local.

Con ese triunfo, el Santo llegó a 31 puntos en la general y tomó distancia de sus rivales directos por la permanencia.

En el otro encuentro del sábado, Liniers y Huracán igualaron 0 a 0, resultado que permitió al Globo mantenerse en lo más alto del Clausura, ahora acompañado por San Francisco, ambos con 18 unidades.

Posiciones del Clausura

Pos. Equipo Puntos 1° Huracán 18 1° San Francisco 18 3° Sporting 17 4° Villa Mitre 15 5° Bella Vista 14 5° La Armonía 14 7° Libertad 13 8° Liniers 10

Tabla acumulada