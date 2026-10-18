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Federal A: los próximos desafíos de Olimpo y Villa Mitre en la Reválida
El Aurinegro se despidió de la pelea por el primer ascenso y buscará recuperarse en la Reválida. La Villa, en cambio, superó a Costa Brava y avanzó de ronda. San Martín de Formosa y Cipolletti definirán el primer boleto a la Primera Nacional.
El Torneo Federal A entra en una etapa decisiva y los representantes bahienses afrontarán el desafío de seguir peleando por el ascenso, aunque con realidades diferentes.
Olimpo y Villa Mitre continúan con vida en la competencia, pero ahora deberán concentrar todas sus energías en la Reválida, el camino que entrega el segundo ascenso a la Primera Nacional.
OLIMPO: A RECOMPONERSE Y VOLVER A SOÑAR
El Aurinegro no pudo alcanzar la final por el primer ascenso. Después del empate 1 a 1 en el estadio Roberto Carminatti, cayó 2 a 0 frente a San Martín de Formosa como visitante, con la infantil expulsión de Braian Guille, y quedó eliminado de la Zona Campeonato.
El conjunto dirigido por Carlos Mungo sufrió dos goles de cabeza durante el primer tiempo y jugó buena parte del encuentro con diez futbolistas, tras la expulsión del diez.
Sin embargo, la temporada todavía ofrece una nueva oportunidad. Olimpo se incorporará a los octavos de final de la Reválida, con el objetivo de meterse en la pelea por el segundo boleto a la Primera Nacional.
Su próximo rival será Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El Aurinegro comenzará la serie como visitante y definirá en el Roberto Carminatti, con ventaja deportiva.
VILLA MITRE: UN PASO FIRME EN LA REVÁLIDA
Del otro lado, Villa Mitre consiguió una victoria importante para continuar alimentando su ilusión.
El Tricolor derrotó 2 a 0 a Costa Brava de General Pico en El Fortín, con un doblete de Tomás Ibarra, y cerró la serie con un global de 3 a 1, después del empate 1 a 1 registrado en La Pampa.
De esta manera, el equipo dirigido por Diego Cochas dejó atrás el primer cruce eliminatorio y ya conoce a su próximo adversario: Douglas Haig de Pergamino.
La serie comenzará en Bahía Blanca y se definirá en Pergamino, donde el conjunto local contará con ventaja deportiva.
SAN MARTÍN Y CIPOLLETTI, POR EL PRIMER ASCENSO
Mientras los equipos bahienses se preparan para sus próximos desafíos, San Martín de Formosa y Cipolletti disputarán la final por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027.
El conjunto formoseño eliminó a Olimpo, mientras que el equipo rionegrino dejó en el camino a Alvarado de Mar del Plata.
La final se jugará a partido único, en cancha neutral, el domingo 25 de octubre, con sede a confirmar.
El perdedor de esa definición también se sumará a la Reválida, donde se encontrará con los equipos que continúen avanzando en busca de la segunda plaza.
Los cruces
1° Alvarado (Mar del Plata) vs 14° Sportivo Las Parejas
2° Olimpo (Bahía Blanca) vs 13° Gimnasia (Concepción del Uruguay)
3° Gimnasia (Chivilcoy) vs 12° Boca Unidos (Corrientes)
4° Sol de América (Formosa) vs 11° Juventud Antoniana (Salta)
5° Atenas (Río IV) vs 10° Sarmiento (La Banda) / Sp. Belgrano (San Francisco)
6° Douglas Haig (Pergamino) vs 9° Villa Mitre Bahía Blanca)
7° Kimberley (Mar del Plata) vs 8° Argentino (Monte Maíz)
Con información de Interior Futbolero
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