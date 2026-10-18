Liga del Sur: Sporting y Libertad repartieron puntos y arde la lucha por no descender

En un final electrizante, Libertad se llevó un punto de oro ante Sporting. Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Primera División A de la Liga del Sur, igualaron 2 a 2 en Punta Alta, en un partido que tuvo goles, remontada y un desenlace agónico.

El equipo de Villa Rosas pegó de entrada: Nahuel Sánchez abrió el marcador apenas a los 2 minutos y puso en ventaja a la visita.

Sin embargo, el rojinegro reaccionó en el complemento y logró dar vuelta la historia. Jonathan Font, de penal, estampó el 1 a 1 a los 55 minutos, mientras que Sixto Theaux puso el 2 a 1 a los 66.

Cuando parecía que Sporting se quedaba con todo, llegó el golpe final. A los 90 minutos, una buena combinación entre Agustín Cocciarini y Daniel Pekel terminó con la pelota dentro del arco rival. Tras una atajada de Roque Schiaffino, Franco Samana se llevó la pelota por delante y convirtió en contra para sellar el 2 a 2 definitivo.

Un empate que mueve la tabla y deja consecuencias importantes. Libertad evitó que Sporting lo superara en la acumulada, mientras que el conjunto puntaltense quedó en zona de promoción y La Armonía pasó a ocupar el puesto de descenso. Además, una victoria habría dejado al rojinegro como único líder del Clausura.

El encuentro tuvo el arbitraje de Leopoldo Gorosito.

LA FECHA 12: LO QUE PASÓ

La jornada había comenzado el sábado con dos encuentros.

En La Armonía, San Francisco consiguió un triunfo clave por 2 a 1 como visitante. Federico Pinedo fue la gran figura del Santo al marcar los dos tantos, a los 76 y 83 minutos. Jerónimo Blanco descontó para el Depo.

Por su parte, Liniers y Huracán no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en el estadio Doctor Alejandro Pérez.

CÓMO SE CIERRA LA FECHA

La jornada tendrá su último capítulo este lunes, cuando Villa Mitre reciba a Bella Vista en El Fortín.

El encuentro comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Franco Páez.

LAS POSICIONES

Torneo Clausura

Huracán — 18 puntos San Francisco — 18 Sporting — 17 Villa Mitre — 15 Bella Vista — 14 La Armonía — 14 Libertad — 13 Liniers — 10

Tabla acumulada