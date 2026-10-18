Deportes
Villa Mitre venció a Costa Brava y avanzó en la Reválida del Federal A
El tricolor se impuso 2-0 en El Fortín y cerró la serie con un global de 3-1. Sigue en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Villa Mitre derrotó 2-0 a Costa Brava de General Pico con dos goles de Ibarra y consiguió la clasificación a la siguiente instancia de la Reválida del Torneo Federal A.
El conjunto bahiense se hizo fuerte este domingo en El Fortín y logró superar al equipo pampeano, después del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida. De esta manera, cerró la serie con un resultado global de 3-1.
El gran protagonista de la tarde fue Ibarra, autor de los dos tantos del triunfo tricolor. Uno de ellos llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero convirtió para asegurar la victoria y la clasificación.
Durante el primer tiempo, Villa Mitre debió realizar una modificación a los 20 minutos, cuando Valencia ingresó en reemplazo de Pérez.
En el complemento, a los 16 minutos, el cuerpo técnico dispuso una doble variante con los ingresos de Tunessi y Ayala por Valencia y Aguirre. Posteriormente, a los 31, entraron Avit y Córdoba en lugar de Páez y Escobar.
El equipo bahiense había llegado a esta revancha con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase anterior, por lo que incluso un empate le permitía continuar en competencia.
Sin embargo, Villa Mitre consiguió imponerse en los 90 minutos y mantener viva la ilusión de ascender a la Primera Nacional.
La clasificación del tricolor se produjo en una jornada en la que Olimpo cayó 2-0 frente a San Martín de Formosa y quedó eliminado de la disputa por el primer ascenso, aunque también continuará su participación en la Reválida.
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