Walter Samuel se despidió del cuerpo técnico de la Selección Argentina después del triunfo por 7-0 en el amistoso ante Costa Rica y comenzará su carrera como entrenador principal. El encuentro marcará la última presentación del exdefensor, quien acompañó a Lionel Scaloni desde el inicio de su ciclo, en 2018.

Siempre alejado de los micrófonos, Samuel no habló después del partido, pero fue Scaloni quien compartió detalles de su adiós y confirmó además que no buscarán un reemplazo en su lugar.

"No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete, sobran... Yo creo que estamos bien. Venimos de hacerle un pequeño homenaje y se notaba una pérdida importante, porque ha sido gran parte de ayuda a todo lo que se ganó. En principio no lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Y si en un futuro vemos que nos echamos en falta, lo llamo y vemos qué hace. Y si no está, veremos qué hacemos", expresó.

Poco después del partido, desde AFA publicaron en las redes sociales el momento del homenaje en el vestuario al Muro, con la entrega de una plaqueta y dos camisetas con los números que vistió en la Albiceleste. Allí, se lo escuchó emocionado ante los jugadores: "Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó, quiero mandarles un fuerte abrazo. No quiero emocionarme. Muchas gracias a Leo, por la oportunidad; a vos (por Claudio Tapia), a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí y a ustedes. Si llegó a ser algo en el fútbol, va a ser por toda esta gente. Muchas gracias".

La decisión responde a un objetivo personal del exzaguero, que buscará iniciar su propio camino en la dirección técnica. El entrenador de la Albiceleste confirmó su salida y destacó el vínculo que construyeron durante estos años: "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo".

Aquella vez, Scaloni también le dedicó unas palabras de agradecimiento a quien fue uno de sus colaboradores más cercanos. "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", expresó. Además, remarcó: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Samuel formó parte del equipo de trabajo desde 2018 y tuvo un papel importante en la preparación táctica, especialmente en las jugadas de pelota parada. Su experiencia y la confianza del entrenador lo convirtieron en una pieza fundamental durante una etapa que tuvo como principales conquistas la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, el cuerpo técnico continuará con Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo, Martín Tocalli como entrenador de arqueros, Matías Manna como videoanalista y Luis Martín a cargo de la preparación física.

Fuente: TyC