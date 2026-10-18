San Lorenzo venció a Estudiantes con un golazo agónico de Gulli

Con un tremendo golazo de Facundo Gulli, San Lorenzo se quedó agónicamente con un triunfazo por 2-1 ante Estudiantes en La Plata. El Ciclón logró tres puntos vitales para mantener intactas sus aspiraciones de meterse en los playoffs del Torneo Clausura, mientras que el Pincha, que empezó con varios suplentes y luego quemó las naves, perdió la chance de subir al octavo puesto y de acomodarse mejor en la tabla anual. Ahora, todos los cañones apuntan a la revancha del jueves ante Flamengo, por las semifinales de la Copa Libertadores.

El partido se había abierto tempranamente gracias a un penal perfectamente ejecutado por Edwuin Cetré y parecía que la apuesta de apelar a los suplentes le salía bien al Cacique Alexander Medina. Sin embargo, la cabeza de Guzmán Corujo puso la igualdad antes del descanso y el segundo tiempo quedó abierto para los dos. El local lo fue a buscar con los cambios, pero el Cuervo se mantuvo expectante y aprovechó su chance sobre la hora, con un inolvidable zurdazo de Gulli.

Fuente: TyC