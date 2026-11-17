Olimpo afrontará este martes un partido decisivo en su ilusión de regresar a la Primera Nacional. Desde las 20.15 recibirá a Kimberley de Mar del Plata, en el estadio Roberto Carminatti, por la revancha de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro será dirigido por Leandro Sosa Abrile y tendrá un condimento especial: al aurinegro le alcanza con ganar o empatar para clasificarse a semifinales, gracias a la ventaja deportiva obtenida por su mejor ubicación en la competencia.

La serie llega igualada 1 a 1 después del primer enfrentamiento disputado en Mar del Plata. En aquella oportunidad, Agustín Vázquez abrió el marcador de penal para Kimberley, mientras que Agustín Stancato anotó el empate para el conjunto bahiense.

El ganador de la llave se enfrentará a Douglas Haig de Pergamino, que consiguió su clasificación tras eliminar a Gimnasia de Chivilcoy.

En caso de avanzar, Olimpo también contará con ventaja deportiva en semifinales y tendrá la posibilidad de definir la serie como local. Si el clasificado es Kimberley, será el conjunto marplatense el que disponga de esos beneficios.

La otra semifinal ya tiene a sus protagonistas: Cipolletti y Sarmiento de La Banda. El primer encuentro se disputará en Santiago del Estero y la revancha tendrá lugar en La Visera de Cemento.

Promociones para acompañar a Olimpo

Con el objetivo de conseguir un importante acompañamiento de sus hinchas, la dirigencia aurinegra volvió a poner en marcha una iniciativa bajo el lema "El camino es todos juntos", con descuentos y beneficios para quienes asistan al Carminatti.

Las promociones anunciadas por el club son las siguientes:

Con la compra de un Pase a Tribuna, se puede adquirir una entrada general con un 50% de descuento.

Quienes compren una entrada general podrán obtener una segunda entrada a mitad de precio.

Con la compra de una entrada general, un menor podrá ingresar gratuitamente.

Las boleterías del estadio estarán abiertas desde las 14 hasta las 19. A partir de ese horario, las entradas se entregarán en la cabina ubicada en la esquina de avenida Colón y 9 de Julio.