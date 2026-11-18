Después de la práctica de este miércoles por la mañana, el plantel de Boca se trasladará desde su predio hasta el aeropuerto de Ezeiza para volar rumbo a Barranquilla (Colombia) donde el próximo sábado a las 19:30 (hora argentina) jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil con una temperatura estimada de por lo menos 35 grados que preocupa tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y médico por el desgaste físico que ocasionará.

La comitiva boquense partirá con alivio porque en la práctica de este martes por la mañana, Milton Delgado sufrió un leve esguince de rodilla y debió abandonar el predio para realizarse estudios clínicos que arrojaron resultados positivos. Por lo que el volante podrá componer sin problemas la mitad de la cancha junto con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

El diagnóstico confirmó un esguince de grado 1 que no le impedirá a Delgado jugar desde el inicio, pero obligará al técnico Rodolfo Arruabarrena a estar atento a su evolución durante los entrenamientos que Boca hará entre jueves y viernes en el complejo que la Selección colombiana tiene en la ciudad sede de la gran final.

Antes del viaje, el entrenador xeneize parece tener todo claro y una sola duda para definir el equipo que saldrá ante los brasileños. El uruguayo Miguel Merentiel y el colombiano Sebastián Villa parecen tener sus puestos asegurados. Pero la incógnita pasa concretamente por si Boca pondrá tres delanteros o cuatro volantes para lo cual hay tres candidatos: Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores. Aranda es el favorito a ir desde el principio, pero eso se definirá en las dos prácticas finales que hará Boca en Barranquilla.

El resto del equipo será el habitual, con la vuelta de Lautaro Blanco a la titularidad en lugar de Malcom Braida. Si bien Blanco todavía no se entrenó a la par producto de una fatiga muscular, llegará sin inconvenientes.

Por otra parte, Leandro Paredes comenzará a estudiar la carrera de director técnico en la Escuela Nº 193 de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino de Rosario. Será una manera de empezar a cumplir una promesa que alguna vez hicieron con Ángel Di María, quien hace un año había declarado que ambos piensan conformar una dupla técnica a futuro.

“Si se nos da y nos contratan, vamos a estar un ciclo en Boca y otro en Rosario Central”, contó el actual crack de Rosario Central quien recibió su diploma en marzo pasado y está en condiciones reglamentarias de dirigir un equipo si alguien se lo propusiera.

Fuente: Página 12