San Lorenzo y Altense disputarán este martes, desde las 21, el segundo partido de la final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Plata. El encuentro se jugará en el estadio José Martínez de Villa Mitre.

San Lorenzo llega con ventaja de 1 a 0 en la serie, luego de imponerse por 62 a 55 en el primer enfrentamiento, disputado en el Norberto Tomás.

Aunque la definición, al mejor de cinco, estaba programada íntegramente en Olimpo, el partido que el aurinegro jugará esta noche por el Federal A obligó a modificar el escenario.

Si San Lorenzo gana la serie, conseguirá el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro. En cambio, si Altense se consagra campeón, ambos deberán disputar una final extra al mejor de tres encuentros.

El equipo que no consiga el ascenso tendrá otra oportunidad en la promoción ante el ganador de Barrio Hospital-Independiente, serie que está igualada 1 a 1.

Por otra parte, Espora y Pellegrini comenzarán esta noche la promoción entre la Liga Bahiense de Plata y la Bronce.

El encuentro se disputará desde las 21 en Altense, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.

La serie será al mejor de cinco partidos y definirá qué equipo disputará la próxima temporada en la segunda categoría del básquet local.