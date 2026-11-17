Una vecina denunció que le chocaron la camioneta que tenía estacionada en avenida Colón al 400 y que, pese a la intervención de personal policial y de la Guardia Urbana, todavía no pudo obtener información sobre el conductor involucrado ni las circunstancias del accidente.

El episodio ocurrió el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 6.30, aunque María Julia Ferrara, propietaria de una Ford EcoSport, recién se enteró de lo sucedido cerca de las 12.40, cuando recibió el llamado de una sobrina. "Me dijo: 'Tía, te chocaron la camioneta. Por lo que a simple vista veo, es bastante serio'", relató la mujer en diálogo con La Brújula 24.

Ferrara explicó que, al bajar junto a su hija, encontraron el vehículo con importantes daños en la parte trasera. La situación tiene para ella un impacto especial, ya que hace apenas cinco meses falleció su esposo y la camioneta es el único medio de transporte con el que cuenta.

"Hace cinco meses que falleció mi esposo y lo único que nos quedó fue la EcoSport", expresó.

Tras constatar los daños, su hija inició la denuncia ante la compañía de seguros. Sin embargo, cuando intentaron reunir la documentación necesaria, empezaron los problemas para acceder a los datos del siniestro. Según contó, decidieron consultar a vecinos del lugar para averiguar si alguien había presenciado el choque. Fue entonces cuando descubrieron que una mujer había escuchado y observado lo ocurrido, además de tomar fotografías.

Las imágenes, de acuerdo con el testimonio de Ferrara, muestran un Toyota Corolla gris oscuro que habría protagonizado la colisión, junto con efectivos policiales y personal de Tránsito que intervinieron en el lugar. "La camioneta terminó sobre la vereda de la casa de la vecina. Nos mostró las fotos y nos las pasó. A partir de ese momento, nosotros no sabemos qué pasó", explicó.

El reclamo

Uno de los principales cuestionamientos de la damnificada apunta a la falta de información sobre el procedimiento realizado después del impacto. Ferrara aseguró que su camioneta habría sido movida por personal de Tránsito, aunque aclaró que desconoce quién tomó esa decisión y bajo qué circunstancias se concretó. "Nadie nos dejó un acta del siniestro, nada", lamentó.

La mujer también señaló que el vehículo está identificado con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), por lo que considera que las autoridades podrían haberla localizado para informarle de lo ocurrido. "Se puede escanear tranquilamente el QR y ver quién es el dueño o, a través del dominio, ubicarme rápidamente", sostuvo.

Posteriormente, madre e hija acudieron a la dependencia policial correspondiente, donde, según su relato, les indicaron que no había una denuncia porque no se habían registrado personas lesionadas y que únicamente constaba el llamado al 911.

Además, les explicaron que, para conocer los datos de los involucrados y las actuaciones realizadas, debían presentar una nota por mesa de entradas del Municipio.

"Soy la que menos información recibe"

Más allá de los daños, Ferrara manifestó su angustia por la situación, especialmente porque necesita el vehículo para trasladarse. "Mi amargura, más allá de los daños materiales, es que es el único medio de movilización que tengo. Es el único que me dejó mi esposo", expresó.

También cuestionó que, pese a que el procedimiento habría durado más de media hora, nadie se comunicara con ella para explicarle lo sucedido. "¿Qué autoridad tienen para mover un vehículo particular? Soy una ciudadana que fui damnificada por un tercero y soy la que menos derechos tiene y la que menos información recibe", planteó.

Finalmente, la mujer solicitó la colaboración de quienes hayan presenciado el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en Colón al 400. "Estoy pidiendo que, si alguien fue testigo o vio la situación, me pueda aportar datos. Es lo que estamos necesitando", concluyó.