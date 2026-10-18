Olimpo cayó en Formosa y quedó eliminado: la polémica expulsión de Braian Guille

Olimpo sufrió un duro golpe este domingo en Formosa al caer por 2-0 frente a San Martín, en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A, y quedó eliminado de la pelea por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto local resolvió buena parte de la serie durante el primer tiempo, con goles de Lautaro Ceratto y Ricardo Tapia, mientras que el aurinegro terminó jugando con diez futbolistas por la expulsión de Braian Guille.

El encuentro comenzó de la peor manera para los dirigidos por Carlos Mungo. A los 11 minutos, Ceratto aprovechó una jugada originada en un tiro de esquina desde la izquierda y abrió el marcador para San Martín.

El golpe obligó a Olimpo a buscar una reacción, ya que necesitaba ganar para clasificarse a la final debido a la ventaja deportiva que tenía el conjunto formoseño.

Sin embargo, a los 27 minutos llegó el segundo tanto del equipo local. Ricardo Tapia aprovechó un centro de Gervasio Núñez y estableció el 2-0, que dejó al aurinegro en una situación muy complicada.

El panorama se agravó a los 34 minutos, cuando Braian Guille recibió la tarjeta roja después de protagonizar un enfrentamiento con un futbolista rival.

La expulsión se produjo en medio de un forcejeo en el que el jugador de San Martín sujetó del cuello al mediocampista de Olimpo, quien reaccionó con una agresión. El árbitro Lucas Cavallero decidió expulsar al futbolista aurinegro.

Con dos goles de desventaja y un jugador menos, Olimpo quedó prácticamente sin posibilidades de revertir la historia.

El resultado terminó de inclinar una serie que había comenzado con el empate 1-1 en el estadio Roberto Carminatti, donde Ceratto también había convertido para los formoseños y Guille había marcado la igualdad del equipo bahiense.

De esta manera, San Martín de Formosa se convirtió en el primer finalista por el ascenso a la Primera Nacional, mientras que Olimpo deberá continuar su camino en la Reválida, instancia que ofrece una segunda oportunidad para subir de categoría.

El rival del conjunto formoseño saldrá de la otra semifinal que disputan Cipolletti y Alvarado de Mar del Plata.