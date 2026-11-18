A tan solo tres días del inicio de los playoffs del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones arbitrales para cada uno de los ocho cruces de octavos de final. Entre las elecciones principales sobresalen los nombres que impartirán justicia en los duelos de los dos clubes más convocantes del país: Luis Lobo Medina será el árbitro del compromiso de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia, mientras que Pablo Dóvalo dirigirá el choque entre River Plate y Lanús.

La etapa eliminatoria del certamen se pondrá en marcha el viernes 20 de noviembre a las 20:00, cuando Vélez reciba a Belgrano bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La acción continuará durante todo el fin de semana con encuentros destacados como el cruce del sábado entre Argentinos Juniors e Independiente (con Jorge Baliño) y la presentación dominical de River frente a Lanús en el Monumental. El lunes 23 será el turno del enfrentamiento entre Gimnasia y Newell’s en La Plata, en tanto que el cierre de la llave llegará el miércoles 25 a las 21:00 en La Bombonera con el duelo entre Boca e Independiente Rivadavia.

El inicio de esta instancia decisiva tendrá lugar inmediatamente después de la conclusión de la Fecha FIFA, ventana en la que la Selección argentina afronta dos amistosos en territorio nacional: tras haber caído 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, el equipo nacional se mide esta noche frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cómo es el formato de definición de los playoffs del Torneo Clausura

Todas las llaves de octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo que haya finalizado mejor ubicado en la fase regular. En caso de producirse un empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario compuesto por dos períodos de 15 minutos; si la igualdad persiste, el clasificado se resolverá mediante una tanda de penales.

Este mismo sistema de localía y desempate regirá tanto para los cuartos de final como para las semifinales. La gran final del Torneo Clausura mantendrá idéntico mecanismo de definición en caso de empate, pero se jugará en sede neutral: está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Los árbitros designados para los duelos de octavos de final del Torneo Clausura

Vélez (3A) – Belgrano (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Argentinos (2B) – Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

River (4A) – Lanús (5B) - Domingo 22 de noviembre a las 19

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

Instituto (1A) – Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Gimnasia (3B) – Newell’s - Lunes 23 de noviembre a las 17

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)- Miércoles 25 de noviembre a las 21

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

Fuente: A24