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Comienzan los playoffs del Clausura: días, horarios y los árbitros
A tres días del inicio de los playoffs del Torneo Clausura, la AFA confirmó las ternas: Luis Lobo Medina dirigirá a Boca y Pablo Dóvalo a River.
A tan solo tres días del inicio de los playoffs del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional dieron a conocer las designaciones arbitrales para cada uno de los ocho cruces de octavos de final. Entre las elecciones principales sobresalen los nombres que impartirán justicia en los duelos de los dos clubes más convocantes del país: Luis Lobo Medina será el árbitro del compromiso de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia, mientras que Pablo Dóvalo dirigirá el choque entre River Plate y Lanús.
La etapa eliminatoria del certamen se pondrá en marcha el viernes 20 de noviembre a las 20:00, cuando Vélez reciba a Belgrano bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La acción continuará durante todo el fin de semana con encuentros destacados como el cruce del sábado entre Argentinos Juniors e Independiente (con Jorge Baliño) y la presentación dominical de River frente a Lanús en el Monumental. El lunes 23 será el turno del enfrentamiento entre Gimnasia y Newell’s en La Plata, en tanto que el cierre de la llave llegará el miércoles 25 a las 21:00 en La Bombonera con el duelo entre Boca e Independiente Rivadavia.
El inicio de esta instancia decisiva tendrá lugar inmediatamente después de la conclusión de la Fecha FIFA, ventana en la que la Selección argentina afronta dos amistosos en territorio nacional: tras haber caído 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, el equipo nacional se mide esta noche frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Cómo es el formato de definición de los playoffs del Torneo Clausura
Todas las llaves de octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo que haya finalizado mejor ubicado en la fase regular. En caso de producirse un empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario compuesto por dos períodos de 15 minutos; si la igualdad persiste, el clasificado se resolverá mediante una tanda de penales.
Este mismo sistema de localía y desempate regirá tanto para los cuartos de final como para las semifinales. La gran final del Torneo Clausura mantendrá idéntico mecanismo de definición en caso de empate, pero se jugará en sede neutral: está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
Los árbitros designados para los duelos de octavos de final del Torneo Clausura
Vélez (3A) – Belgrano (6B) - Viernes 20 de noviembre a las 20
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) - Sábado 21 de noviembre a las 15
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
Argentinos (2B) – Independiente (7A) - Sábado 21 de noviembre a las 17
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) - Domingo 22 de noviembre a las 16
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
River (4A) – Lanús (5B) - Domingo 22 de noviembre a las 19
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
Instituto (1A) – Huracán (8B) - Domingo 22 de noviembre a las 22
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Gimnasia (3B) – Newell’s - Lunes 23 de noviembre a las 17
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)- Miércoles 25 de noviembre a las 21
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
Fuente: A24
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