El Gobierno anunció nuevas reformas para impulsar inversiones y exportaciones

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el Gobierno nacional prepara una nueva serie de reformas para profundizar la apertura económica, atraer inversiones y potenciar las exportaciones argentinas.

La iniciativa forma parte del programa económico de Javier Milei y contempla modificaciones legislativas, concesiones de infraestructura, cambios en el financiamiento privado y nuevos acuerdos comerciales.

Tal como informó Radio Mitre, el funcionario presentó una hoja de ruta que incluye proyectos pendientes de tratamiento parlamentario y nuevas medidas destinadas a reducir los costos de las empresas.

Entre las principales iniciativas aparece la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, con el objetivo de facilitar la protección internacional de innovaciones tecnológicas.

También se contempla una reforma de la Ley de Sociedades para flexibilizar la organización empresarial y establecer nuevas reglas para compañías que utilizan inteligencia artificial.

Otro de los cambios previstos apunta al mercado de capitales, con la eliminación de determinadas autorizaciones previas para emitir acciones y bonos, además de la creación de un registro nacional de garantías para facilitar el acceso al crédito.

La agenda también incluye modificaciones en las leyes de semillas y glaciares, así como una regulación sobre la titularidad de los bonos de carbono.

En materia agropecuaria, el Gobierno sostiene que actualizar las normas de propiedad intelectual de semillas permitiría reducir una brecha tecnológica que, según sus estimaciones, representa pérdidas potenciales de unos 4.000 millones de dólares anuales en soja y trigo.

Uno de los principales objetivos de la estrategia oficial es ampliar las exportaciones de los sectores energético y minero.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por Sturzenegger, las exportaciones energéticas podrían alcanzar los 47.000 millones de dólares en 2035, mientras que las mineras llegarían a 42.000 millones. Se trata de estimaciones gubernamentales y no de resultados garantizados.

El plan también comprende nuevas licitaciones de rutas y corredores viales, junto con una reorganización del sistema ferroviario de cargas.

En particular, el Gobierno pretende avanzar con un esquema de operación abierta para el Belgrano Cargas, con la expectativa de reducir los costos logísticos. Las estimaciones oficiales señalan que los fletes ferroviarios podrían abaratarse hasta un 60% en recorridos de 500 kilómetros.

En cuanto al comercio exterior, la administración nacional busca profundizar los acuerdos con la Unión Europea, Estados Unidos, Singapur y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

A su vez, el programa contempla la licitación de la Hidrovía, la concesión de la empresa de aguas del área metropolitana y la venta de participaciones estatales en compañías energéticas.

Desde el Ministerio de Desregulación informaron que, hasta septiembre de este año, se habían modificado o eliminado 17.606 artículos normativos, mediante 807 normas de desregulación. La cifra no equivale a 17.606 leyes o decretos independientes.

Pese a los avances que destaca el Ejecutivo, buena parte de las nuevas reformas todavía necesita respaldo legislativo. Por ese motivo, el Gobierno deberá reunir los acuerdos necesarios en el Congreso para concretar los cambios que no pueden implementarse únicamente mediante decisiones administrativas.