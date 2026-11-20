El diputado provincial Oscar Liberman presentó un proyecto para eliminar el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y reemplazarlo por un tributo aplicado a las ventas finales, con el objetivo de reducir costos de producción y mejorar la competitividad de las empresas.

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, el legislador libertario calificó al actual impuesto como “injusto, regresivo y distorsivo” y dijo que existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificarlo.

Explicó que la alternativa ideal sería implementar un IVA provincial, pero reconoció que esa modificación exigiría una reforma fiscal integral y cambios en el régimen de coparticipación federal. Por eso, planteó como una opción más viable establecer un impuesto que se cobre únicamente al consumidor final.

Liberman cuestionó especialmente el denominado efecto cascada de Ingresos Brutos, que se aplica en la facturación en cada etapa de producción y comercialización, independientemente de que las empresas obtengan ganancias o registren pérdidas. “Toda esa cascada, además de que le aumenta el precio notablemente a la gente, le quita bienestar”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la reforma permitiría mejorar las condiciones de competencia de pequeñas y medianas empresas frente a las grandes compañías que concentran diferentes etapas productivas.

“Esto crea empresas y crea empleo. Las empresas que crean empleo son las pymes”, afirmó, al destacar que la eliminación de cargas intermedias favorecería la tercerización de servicios y el desarrollo de nuevos proveedores.

Respecto del impacto fiscal, el diputado aseguró que su propuesta no necesariamente implicaría una pérdida de recursos para la Provincia. “No se trata de recaudar menos. Puede recaudar lo mismo, puede recaudar más o puede recaudar menos. Eso va a depender de la reglamentación”, explicó.

Según indicó, realizaron simulaciones con datos de los últimos años para establecer una alícuota que permitiría mantener los actuales niveles de recaudación.

Durante la entrevista también se reprodujeron declaraciones del titular de ARBA, Cristian Girard, quien había reconocido que Ingresos Brutos “es un mal impuesto” por las distorsiones económicas que genera, aunque advirtió sobre la importancia de esos recursos para financiar el funcionamiento del Estado provincial.

Liberman consideró que su proyecto responde precisamente a esa preocupación, al ofrecer un mecanismo alternativo de recaudación.

Finalmente, reconoció que el principal obstáculo para avanzar con la iniciativa será su tratamiento legislativo, ya que advirtió que muchos proyectos quedan paralizados en las comisiones antes de llegar al recinto. “Dejar las cosas igual cuando no funcionan es una decisión. Y no es una decisión gratuita, es una decisión que tiene costos”, concluyó.