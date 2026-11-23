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Arrancan las semifinales del básquet bahiense: cuatro equipos buscan el Clausura
Bahiense del Norte recibirá a Liniers y Pacífico enfrentará a Alem, desde las 20. Además se juega la permanencia.
Este lunes comenzarán las semifinales de la Liga Bahiense de Oro, con dos encuentros que marcarán el inicio de la definición del segundo tramo de la temporada.
Bahiense del Norte recibirá a Liniers y Pacífico será local frente a Alem, ambos partidos desde las 20.
Las dos series se disputarán al mejor de tres encuentros y continuarán el próximo jueves, cuando se invertirá la condición de local.
Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán para definir al campeón del segundo tramo de la competencia.
Aunque quedó eliminado en los cuartos de final, Napostá todavía tiene posibilidades de quedarse con el campeonato de la temporada.
El conjunto de la Avenida se adjudicó el primer tramo del torneo y, por ese motivo, tiene asegurada su participación en la Súper final, que se disputará al mejor de tres encuentros frente al ganador del segundo certamen.
De esta manera, los cuatro semifinalistas buscarán quedarse con el Clausura para acceder a la definición del título ante Napostá.
Barrio Hospital e Independiente juegan un partido clave por la permanencia
La actividad de este lunes también incluirá un encuentro decisivo por la permanencia en la máxima categoría del básquet local.
Barrio Hospital recibirá a Independiente desde las 20 en La Curtiembre, en el tercer partido de la serie al mejor de cinco, que actualmente se encuentra igualada 1 a 1.
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