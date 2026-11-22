Con motivo del feriado nacional de este lunes 23 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, la Municipalidad de Bahía Blanca informó cómo funcionarán los distintos servicios públicos durante la jornada.

Transporte público:

Las líneas circularán con frecuencias de días domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos:

Se desarrollará en forma normal.

Hospital Municipal:

De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio:

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago:

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales:

Sin atención al público.