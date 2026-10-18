Turismo Pista: Perugini coronó con podio y Alaux sumó en grande en Concepción del Uruguay

Por Leandro Grecco

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La novena y penúltima fecha del Turismo Pista, disputada este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, dejó un balance positivo para buena parte de los representantes de Bahía Blanca y la región, con Juan Francisco Perugini como principal protagonista al conseguir el segundo puesto en la Clase 1.

El bahiense tuvo una destacada actuación al volante de su Chevrolet Corsa y protagonizó una intensa pelea por la victoria con Joaquín Cortina, quien finalmente se quedó con el triunfo. Ignacio López completó el podio.

Perugini, que regresó a la categoría con el Atlas Racing después de ausentarse en la fecha anterior, se mantuvo entre los primeros desde la largada y llegó a superar a Cortina en los giros finales. Sin embargo, el ingreso del auto de seguridad y el posterior relanzamiento permitieron que su rival recuperara la punta en la última vuelta.

El resultado marcó un regreso alentador para el subcampeón de la temporada 2025, que volvió a demostrar su competitividad en una divisional caracterizada por la paridad.

En la Clase 3, Emanuel Alaux también fue protagonista durante todo el domingo. El piloto de Pigüé, con un Toyota Etios del ZP Sport, ganó su serie clasificatoria y largó la final desde la primera fila, aunque finalmente debió conformarse con el cuarto puesto.

La victoria quedó en manos de Franco Fauret, escoltado por Luciano González y Luciano Farroni. Alaux terminó inmediatamente detrás de los integrantes del podio, redondeando una actuación importante en su regreso a la categoría después de haberse ausentado en Termas de Río Hondo por cuestiones presupuestarias.

Por su parte, Felipe Rey consiguió un séptimo puesto en la Clase 2 con su Volkswagen Up. El piloto de Guaminí estuvo involucrado en la pelea por el quinto lugar durante buena parte de la competencia, aunque perdió terreno en un duelo con Rodrigo Giunchi y Tomás Bosque.

Rey había cruzado la meta en la octava ubicación, pero ascendió un puesto luego de la exclusión de Bosque por una maniobra peligrosa. La carrera fue ganada por Valentino Spinella, seguido por Alejo Cravero y Agustín Gajate.

Otro de los bahienses que consiguió sumar fue Gonzalo Fabi, quien terminó octavo en la Clase 1 con su Fiat Uno. El piloto se mantuvo en el grupo que peleó por las posiciones secundarias y logró meterse entre los diez mejores de la clasificación definitiva.

En tanto, Franco Bianchini no pudo repetir en la final el rendimiento que había mostrado en la clasificación inicial del viernes, cuando se ubicó segundo. El bahiense, también con Fiat Uno, terminó 12° en su serie y finalmente ocupó el 30° puesto en la carrera del domingo, después de completar las 13 vueltas.

De esta manera, cuatro de los cinco representantes regionales finalizaron entre los diez mejores de sus respectivas clases, en una jornada que dejó como resultados sobresalientes el podio de Perugini y el cuarto puesto de Alaux.

El campeonato del Turismo Pista concluirá el próximo 22 de noviembre, cuando se dispute la décima y última fecha de la temporada en el autódromo de Rafaela, provincia de Santa Fe.