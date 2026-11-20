El diputado provincial Andrés De Leo presentó un proyecto para que el Gobierno bonaerense revise el funcionamiento de los radares de velocidad instalados en la Provincia y anule las multas pendientes de pago que hayan sido emitidas por dispositivos que no cumplan con la normativa vigente.

En diálogo con Bahía Hoy, por La Brújula 24, el legislador explicó que la iniciativa solicita al gobernador Axel Kicillof realizar, en un plazo de 90 días, un relevamiento de todos los radares para verificar si cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito.

“Seguramente se va a constatar que muchos de ellos no cumplen con los parámetros y los requisitos que establece la ley nacional y que obedecen más a factores recaudatorios que preventivos”, sostuvo.

De Leo aclaró que no pretende eliminar todos los controles de velocidad, sino garantizar que estén ubicados en lugares donde realmente contribuyan a prevenir accidentes. Además, planteó que las infracciones labradas mediante radares irregulares y que todavía no hayan sido abonadas deberían quedar anuladas automáticamente, sin necesidad de que los conductores realicen reclamos administrativos o judiciales. “Lo que queremos es que se anulen de oficio”, remarcó.

El diputado también cuestionó el sistema de distribución de los fondos recaudados por las fotomultas. Según explicó, en determinados convenios el 20% queda para la Provincia, el 40% para el municipio y el 40% restante para la empresa encargada de instalar el radar. “Ahí es donde uno ve que hay una vocación por infraccionar y por recaudar muy importante”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre la existencia de dispositivos en sectores con señalización deficiente o cambios repentinos en los límites de velocidad. “Los radares deben estar en lugares sensibles, donde hay que reducir velocidad, pero no tienen que perseguir fines recaudatorios”, insistió.

Finalmente, De Leo consideró que la seguridad vial debe comenzar por mejorar el estado de las rutas y garantizar una señalización adecuada. “El Estado tiene como primera obligación proveer infraestructura adecuada. No puede ser la política de Estado recaudar a través de las multas”, concluyó.