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Docentes: cuánto van a cobrar con el nuevo aumento salarial
La mayoría de los gremios aceptó la oferta del gobierno provincial, que contempla incrementos del 3% en octubre y noviembre.
Los docentes de la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento salarial del 6% distribuido en dos cuotas, luego de que cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaran la propuesta presentada por el gobierno de Axel Kicillof.
El incremento será del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre, por lo que los porcentajes no serán acumulativos entre sí. La actualización también alcanzará a los docentes jubilados y contempla la reapertura de las negociaciones paritarias en diciembre.
Según informó el diario El Día de La Plata, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $945.980 de bolsillo en octubre y $973.522 en noviembre. En tanto, un profesor con 20 módulos percibirá $1.269.185 el próximo mes.
Los nuevos salarios docentes
Los montos varían según el cargo, la carga horaria y la antigüedad de cada trabajador.
|Cargo
|Octubre
|Noviembre
|Preceptor sin antigüedad
|$818.841
|$842.671
|Preceptor con 10 años
|$912.473
|$939.045
|Maestro de grado sin antigüedad
|$945.980
|$973.522
|Maestro de grado con 10 años
|$1.049.132
|$1.079.690
|Maestro con quinta hora, sin antigüedad
|$1.177.830
|$1.212.124
|Maestro con quinta hora, 10 años
|$1.306.870
|$1.344.934
|Profesor con 20 módulos, sin antigüedad
|$1.233.265
|$1.269.185
|Profesor con 20 módulos, 10 años
|$1.421.541
|$1.462.944
|Jornada completa, sin antigüedad
|$1.891.961
|$1.947.043
|Jornada completa, 10 años
|$2.098.264
|$2.159.379
Valores de bolsillo, redondeados al peso.
De esta manera, el salario de un maestro de grado sin antigüedad continuará por debajo del millón de pesos, mientras que los docentes con jornada completa se acercarán a los $2 millones mensuales.
La FEB todavía no definió su postura
La propuesta fue aceptada por SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) postergó su decisión hasta el martes 20 de octubre, cuando se reunirá su congreso.
Desde ese gremio reconocieron que existen resistencias internas al ofrecimiento. Por lo tanto, aunque el Gobierno consiguió el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales, todavía no logró una aceptación unánime.
Además de la actualización salarial, la Provincia propuso avanzar en medidas para reducir las tareas administrativas en las escuelas, como la utilización del Boletín Digital en reemplazo del formato papel y nuevas herramientas para registrar la asistencia de los alumnos.
También se acordó continuar con las modificaciones del Régimen Académico del nivel secundario y trabajar en la incorporación de una licencia por vinculación previa a la guarda con fines de adopción.
Por otra parte, los gremios estatales UPCN y Fegeppba ya aceptaron el mismo esquema de aumento salarial para los trabajadores de la administración pública bonaerense.
La próxima instancia de negociación está prevista para diciembre, cuando las partes volverán a analizar la evolución de los salarios frente a la inflación.
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