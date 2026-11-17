Una mujer de 71 años denunció penalmente las circunstancias que rodearon la muerte de su pareja, Héctor Omar Schwenzel, ocurrida durante la tarde de este lunes. Según su testimonio, una ambulancia que había trasladado al hombre regresó posteriormente a su domicilio con el paciente fallecido y lo dejó sentado en un sillón del living.

La presentación fue realizada en la comisaría Cuarta por la viuda, quien aseguró que convivía con Schwenzel desde hacía 43 años y que tenían cuatro hijos en común.

De acuerdo con su relato, el hombre no tenía antecedentes de enfermedades, adicciones ni consumía medicamentos habitualmente. Unos dos meses atrás había comenzado a experimentar dolores estomacales, motivo por el cual consultó a su médica de cabecera, que atiende en la Sociedad de Fomento del Barrio Colón, ubicada en O'Higgins al 1600.

La profesional le indicó la realización de una endoscopía, para la cual obtuvo un turno en el Hospital Español. Según consta en la denuncia, el hombre concurrió al establecimiento durante la mañana del lunes, aunque el estudio finalmente no pudo realizarse.

Al regresar a su vivienda, alrededor de las 11, permanecía consciente, pero su pareja advirtió un comportamiento inusual. Schwenzel le manifestó que le habían aplicado una inyección y que no habían podido practicarle la endoscopía.

Además, presentaba mareos y una marcada sensación de cansancio, por lo que la mujer le recomendó acostarse a descansar.

La descompensación y el llamado a una ambulancia

La situación se agravó cerca de las 14, cuando Schwenzel comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y en la zona de las carótidas. Su pareja, quien manifestó ser enfermera, aseguró que le controló los signos vitales y constató que tenía las pulsaciones y la presión arterial bajas.

Ante ese cuadro, llamó al 911 para solicitar asistencia médica de urgencia. Sin embargo, según denunció, le indicaron que debía comunicarse con PAMI para gestionar el envío de una ambulancia. El móvil sanitario llegó aproximadamente a las 14.45, media hora después del pedido de asistencia.

Para entonces, el paciente se encontraba en paro cardíaco y uno de los médicos comenzó a practicarle maniobras de reanimación. La denunciante también cuestionó la atención brindada dentro de la ambulancia y sostuvo que el dispositivo de asistencia respiratoria no habría sido colocado correctamente.

La ambulancia regresó con el hombre fallecido

Uno de los aspectos más graves de la denuncia está relacionado con lo que ocurrió después de que el personal sanitario retirara al paciente de su vivienda.

Según manifestó la mujer, uno de los profesionales le habría advertido que desconocía a qué hospital podrían trasladarlo porque existía la posibilidad de que rechazaran su ingreso al considerar que ya había fallecido.

Alrededor de las 16.30, la ambulancia regresó al domicilio con Schwenzel sin vida. De acuerdo con el relato de su pareja, el personal sanitario lo dejó sentado en un sillón del living. La mujer también señaló que recibió versiones contradictorias sobre lo sucedido durante el traslado.

Por un lado, le habrían informado que un hospital no aceptaba el ingreso de personas fallecidas. Sin embargo, otra versión atribuida al establecimiento médico indicaba que Schwenzel todavía presentaba signos vitales.

Estas circunstancias deberán ser esclarecidas para determinar qué ocurrió durante la asistencia de emergencia, si el paciente fue efectivamente trasladado a un centro de salud y cuál era su estado al momento de arribar.

La Justicia investigará las circunstancias de la muerte

Tras lo sucedido, la mujer decidió radicar una denuncia penal en la comisaría Cuarta para que se investigue la actuación de los profesionales y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su pareja.

La autopsia será una prueba fundamental para establecer la causa de muerte de Schwenzel, mientras que la investigación deberá reconstruir la atención médica recibida durante las horas previas.

También será necesario determinar qué ocurrió durante el traslado sanitario, cuáles fueron las decisiones adoptadas por los profesionales intervinientes y si existieron irregularidades en la asistencia.

Por el momento, los hechos denunciados corresponden al testimonio de la viuda y las eventuales responsabilidades deberán establecerse. La Fiscalía a cargo del doctor Cristian Aguilar ya está a cargo de la investigación.