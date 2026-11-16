Las asignaciones familiares y universales aumentarán un 2,2% en diciembre de 2026, en línea con la inflación de octubre último. Lo mismo ocurrirá con las jubilaciones, según lo dispone la fórmula de movilidad implementada en la gestión de Javier Milei.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $163.122 en diciembre ($130.498 de bolsillo luego del descuento del 20% que se cobra a fin de año con la certificación del cursado de estudios), mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $531.135.

Para consultar la fecha y lugar de cobro, el beneficiario debe ingresar en mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Asignación Universal por Hijo es una suma mensual que abona ANSES por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite de edad para cobrarlo si el hijo tiene discapacidad.

Ahora, con el último aumento, la AUH llegará a $163.122 en diciembre. Y con el complemento de la Tarjeta Alimentar (actualmente de $72.250), los beneficiarios cobrarán $ 235.372 en total.

En términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación), en el último año el monto de la AUH subió un 1,8%. Pero si se suma el complemento de la Tarjeta Alimentar (cuyo monto el Gobierno aumentó en mayo tras casi 2 años congelado), los ingresos subieron un 3%.

Además de las asignaciones por hijo, el aumento alcanza a otras prestaciones universales como: Embarazo para Protección Social ($163.121), Ayuda Escolar Anual ($91.916), y Nacimiento ($91.916 ) y Adopción ($568.453).