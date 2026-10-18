Advierten que la IA puede afectar los derechos de los consumidores: "Las leyes quedaron obsoletas"

La expansión de la inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas compran productos y contratan servicios, aunque también genera nuevos riesgos para los derechos de los consumidores. Así lo advirtió Pablo Daguerre, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), durante una entrevista en el programa Nunca es Tarde, por La Brújula 24.

El funcionario sostuvo que el impacto de estas tecnologías va mucho más allá de las estafas virtuales, voces clonadas o suplantación de identidad. También alcanza a recomendaciones personalizadas, las publicidades dirigidas y las decisiones de compra que toman los usuarios.

“La inteligencia artificial va cambiando la forma en que nosotros consumimos, pero no puede afectarnos en lo que tiene que ver con la protección de los derechos del consumidor”, afirmó.

Daguerre explicó que uno de los principales desafíos es determinar hasta qué punto las decisiones de compra son verdaderamente autónomas o están condicionadas por los algoritmos que procesan información sobre los hábitos, las búsquedas y las preferencias de cada persona.

En ese sentido, dijo que el permanente bombardeo de publicidades y ofertas personalizadas puede influir en la libertad de elección y hacer que los consumidores pierdan de vista información fundamental, como las condiciones de contratación o la letra chica de las promociones.

“Hoy, al estar a un clic de comprar cualquier cosa, se pierde gran parte de lo que implica la defensa de la protección de los derechos del consumidor”, explicó.

¿Quién responde cuando la inteligencia artificial se equivoca?

Otro de los problemas que planteó el titular de la OMIC está relacionado con los sistemas de atención automatizada que usan cada vez más empresas, bancos y plataformas comerciales.

Como ejemplo, durante la entrevista se mencionó el caso de una persona que consulta a un asistente virtual si una campera es impermeable y recibe una respuesta afirmativa, pero luego descubre que el producto no cumple con esa característica.

Frente a esa situación, Daguerre planteó la necesidad de establecer responsabilidades cuando una información incorrecta proporcionada por inteligencia artificial provoca un perjuicio económico. “¿Quién se hace responsable?”, se preguntó, y advirtió que estas situaciones comienzan a generar discusiones judiciales sobre las obligaciones de las empresas que incorporan herramientas automatizadas.

El funcionario también mencionó que la OMIC empezó a recibir consultas por débitos bancarios desconocidos y movimientos en billeteras virtuales cuya procedencia no siempre puede ser explicada por las entidades involucradas.

Según indicó, existen casos en los que ni las empresas ni la oficina municipal logran reconstruir adecuadamente el origen de esas operaciones, lo que dificulta encontrar una solución administrativa y puede derivar en reclamos judiciales.

“La legislación no está preparada”

Daguerre consideró que las normas actuales necesitan actualizarse para contemplar los cambios tecnológicos.

En particular, mencionó la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y la legislación bonaerense 13.133, que, según su análisis, no contienen herramientas específicas suficientes para abordar los conflictos derivados del uso de inteligencia artificial. “Lo que es la actual ley de defensa, la protección de los derechos del consumidor, no está preparada de ninguna manera para ver cómo la inteligencia artificial hoy atraviesa, modifica, altera esta relación de consumo”, sostuvo.

Si bien aclaró que existen otras herramientas jurídicas que pueden aplicarse, consideró necesario avanzar hacia un marco normativo que contemple los nuevos escenarios. “Nosotros observamos leyes de defensa, de protección del consumidor, que no están hoy con un anclaje jurídico vinculado a cómo la inteligencia artificial nos empieza a modificar esta relación de consumo”, agregó.

Finalmente, remarcó que se trata de un fenómeno que continuará profundizándose y que obliga tanto a las autoridades como a las empresas a revisar sus mecanismos de protección y atención.

Cómo realizar consultas en la OMIC

La Oficina Municipal de Información al Consumidor atiende de lunes a viernes, de 8 a 13, en Donado 242. Además, los martes dispone de un espacio de atención en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, de 9.30 a 12.30.

Daguerre también adelantó que el jueves 29 de octubre la OMIC participará de una jornada de atención junto con otras dependencias municipales en el club Villa Mitre, desde las 16, antes de la sesión territorial del Concejo Deliberante prevista para las 18.