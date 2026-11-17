La canción "Alma Misionera" se convirtió en uno de los grandes símbolos de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Interpretada por Soledad Pastorutti y coreada por miles de fieles, incluso con la participación del pontífice, la obra volvió a cobrar protagonismo y puso en el centro de la escena a Mónica de la Canal, una mujer de Chascomús que asegura haberla compuesto hace 45 años.

En diálogo con el programa La Peña de Homero, por La Brújula 24, la autora relató cómo está viviendo la inesperada repercusión y brindó detalles sobre las acciones que inició para que se reconozca oficialmente su autoría. "Es un subibaja de emociones; no estoy acostumbrada a esto. No imaginé en mi vida lo que podía suceder. Me desborda por todos lados", confesó.

De la Canal reconoció que desconocía que Soledad Pastorutti interpretaría su canción en las actividades de la visita papal y mucho menos que el propio León XIV terminaría cantándola. "Me tomó absolutamente por sorpresa. Estoy tratando de llevarlo con la mayor tranquilidad posible porque la verdad que me están enloqueciendo, pero es lindo y siento agradecimiento", expresó.

Una canción que nació cuando tenía 18 años

La historia de "Alma Misionera" comenzó en 1981, cuando Mónica cursaba el último año de la secundaria en Chascomús y mantenía un vínculo cercano con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María. "Los acompañaba a los barrios y los veía trabajar y predicar la palabra. Una noche surgió la canción, letra y música, muy rápido y espontáneo", recordó.

Pocos días después de componerla, decidió mostrársela al padre Luis Sánchez, quien entonces era párroco de la comunidad y todavía vive. "Se la mostré al padre Luis, que me llamó ayer enloquecido. A partir de ahí la canción tomó vuelo propio. Primero se fue a La Plata, donde fui a estudiar, y después la escuché por todas partes", contó.

La mujer reconoció que todavía le cuesta explicar cómo pudo escribir una letra de semejante profundidad siendo tan joven. "No sé si hoy sería capaz de escribir esa letra, honestamente. Hay frases que las leo y digo: ¿de dónde las sacaste? Tenía 18 años", reflexionó.

Y agregó: "Yo creo que alguien puso en mi mano y en mi corazón algo y salió eso. La hice para los misioneros, porque la letra refleja cómo los veía y cómo los siento aún hoy, que son mi familia".

El reclamo judicial por la autoría

Uno de los aspectos más importantes de la entrevista estuvo relacionado con la disputa por el reconocimiento de la canción, que durante años fue atribuida en distintos cancioneros a un religioso mexicano.

De la Canal aclaró que su intención principal no es iniciar un enfrentamiento personal, sino demostrar que la composición nació en la Argentina. "No es un litigio contra nadie. Lo que queremos en primera instancia es que termine esta incertidumbre de quién es verdaderamente la autora de la canción", explicó.

Para respaldar su reclamo, conserva el manuscrito original de puño y letra, además del testimonio del sacerdote que escuchó la obra cuando fue compuesta y de integrantes de la comunidad religiosa que la cantaron durante décadas.

Incluso reveló que recientemente recibió una prueba que considera especialmente valiosa. "Una chica que no conozco me trajo el librito original de la venida del papa Juan Pablo II, donde está la canción, del año 1987. Lo tenía guardado y me lo alcanzó. Son cosas que decís: qué belleza", relató.

La compositora explicó que ahora espera que la Justicia realice las pericias correspondientes sobre el manuscrito y tome declaración a los testigos. "Estoy tranquila, estoy con la verdad. ¿Qué puede pasar? Primero la Justicia tiene que hacer los peritajes que corresponden y tomar las declaraciones. Después estoy esperando que salga la verdad. Esperamos 45 años para esto", sostuvo.

Además, consideró que la visita de León XIV fue determinante para que su historia adquiriera repercusión nacional. "Si no hubiese venido el Papa, no sé qué hubiera pasado, seguramente no hubiera salido a la luz", afirmó.

Al ser consultada sobre una eventual compensación económica por la difusión de la obra, aseguró que ese aspecto no constituye su principal preocupación. "Lo que yo buscaba era que se supiera que la canción es argentina, que nació en la pampa bonaerense. Por favor, eso quería que se supiera", enfatizó.

La emoción de escuchar al Papa cantar su canción

La compositora también compartió sus sensaciones sobre la visita de León XIV y reconoció que, inicialmente, no tenía grandes expectativas sobre la llegada del pontífice después del papado de Francisco. "Yo decía: después de Francisco, ¿qué más? Pero debo admitir que me sorprendió, que me llegó, que me transmitió un montón de cosas", señaló.

De la Canal destacó especialmente la personalidad y la cercanía que percibió en León XIV durante sus actividades en la Argentina. "Lo vi emocionado, tan humano y tan sereno, que la verdad me dejó extasiada. Me encantó que haya venido y que haya dejado ese mensaje que todos debemos pensar un poquito", expresó.

El Papa León cantando y lagrimeando Alma Misionera. De lo más emocionante que vi en mi vida.



Qué país, la fe está viva en Argentina. Faro de faros. pic.twitter.com/AbaBbyl6WZ — nation (@Titanfdc) November 11, 2026

También reflexionó sobre la capacidad de la música para unir a las personas, más allá de sus creencias religiosas. "Yo creo que la música sana. Podés estar en el peor momento de tu vida y escuchás una canción y te saca de ese lugar", aseguró.

En ese sentido, manifestó su deseo de que el clima de encuentro generado durante la visita del Papa pueda mantenerse en la sociedad argentina. "Ojalá la situación de unidad en la que nos ha puesto el Santo Padre permanezca por mucho tiempo entre nosotros. Necesitamos estar un poco más tranquilos todos, mirarnos un poco más, encontrarnos un poco más", reflexionó.