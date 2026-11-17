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Senado: el Gobierno postergó el dictamen de la reforma electoral y busca cerrar acuerdos
El oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana ante las dificultades para reunir las diez firmas necesarias.
Después de reactivar el debate por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo llegó esta tarde a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin los apoyos suficientes para avanzar con el dictamen y se decidió continuar con el debate mañana.
“No hay voluntad de buscar la firma de un dictamen. Se continuará con el trabajo mañana”, se anunció al comienzo de la reunión, cuando se informó que se pasaría a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía, con el objetivo de incorporar las observaciones y propuestas de modificación que el bloque libertario reciba durante las próximas horas.
Si bien antes del encuentro desde La Libertad Avanza (LLA) admitieron que todavía no contaban con las diez firmas necesarias para destrabar el proyecto, del que hasta hoy solo se conocía un borrador, durante la jornada circularon versiones cruzadas dentro del oficialismo.
Mientras los más cautelosos reconocían no tener todavía los apoyos, otros buscaban instalar que los avales ya estaban garantizados y que la decisión de pasar a un cuarto intermedio hasta mañana responde a la necesidad de darles más tiempo a los legisladores para analizar el texto, con la expectativa de avanzar con el dictamen sin mayores inconvenientes.
El de esta tarde representa el primer obstáculo para el Gobierno, que aceleró sorpresivamente el tratamiento del proyecto e incorporó durante el fin de semana la posibilidad de habilitar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados, sobre todo, los radicales.
Entre los principales cambios a la iniciativa original destacan el reemplazo de la eliminación de las PASO por una suspensión y la incorporación de listas colectoras, una herramienta negociada entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados -especialmente los radicales- que permitiría a los socios del oficialismo presentar una columna de candidatos legislativos propia debajo de la postulación presidencial de Javier Milei.
En ese contexto, la primera prueba que debe superar el Gobierno es reunir 10 firmas entre los 19 integrantes que componen la comisión de Asuntos Constitucionales. La Libertad Avanza cuenta con seis miembros propios (Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta), y las cuatro restantes las deberán aportar sus aliados.
Fuente: La Nación
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