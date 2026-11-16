El proyecto para regular las apuestas en línea en la provincia de Buenos Aires se presentó en la Municipalidad de Bahía Blanca en un evento con el intendente Federico Susbielles y los diputados promotores de la iniciativa, Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.

"La idea es ponerle un coto y regular todo lo que tiene que ver con el sistema de apuestas online. Claramente, es un flagelo que estamos viviendo en todo el país, pero en Bahía Blanca también hace mucho daño. Hay situaciones a través de esta adicción: desde temas de quiebres familiares, suicidios y gente que entra en pozos depresivos", dijo el intendente en la rueda de prensa de la presentación.

Susbielles destacó que se busca "generar un fondo, de estas ganancias multimillonarias que tienen estas empresas, destinado a las asociaciones civiles (en los municipios). Nosotros en Bahía Blanca podemos dar fe de lo que significan las asociaciones civiles en la vida de la comunidad, de lo que hacen cotidianamente, de lo que generan en materia de ciudadanía".

Por su parte, el legislador Tignanelli detalló que la iniciativa legislativa busca "ponerle a cada una de esas empresas una regulación muy contundente en términos del tiempo que se pasa dentro de la pantalla o de la plataforma, la cantidad de dinero que se puede apostar, también vinculado al tema de las publicidades, una multa previa por cada peso que quieran invertir para captar nuevos clientes, que será destinada a la salud mental".

El proyecto busca establecer un control biométrico para que quien ingrese tenga que demostrar que es un adulto. "Esto quiere decir que, si en la provincia de Buenos Aires se demuestra que un menor pudo acceder a alguna de estas plataformas, automáticamente esa empresa puede perder su licencia", explicó.

Por su parte, la legisladora Olivetto precisó que "es importante establecer medidas para acompañar a los adultos que apuestan, porque vemos que es una problemática que también nos afecta, y en eso establecemos principalmente límites en las sesiones. Estamos proponiendo un límite de 60 minutos, que después se cierre por una hora y que eso se pueda hacer tres veces. Después del tercer intento, la plataforma debe bloquearse por 24 horas".

Adicionalmente a esa medida, dijo que el proyecto busca que en las plataformas de apuestas "aparezcan alertas cada 30 minutos que digan cuánto tiempo hace que se está apostando y cuánta plata venís apostando, como para generar algún llamado de atención que permita tener conciencia de lo que de verdad está pasando".

"Es una adicción muy tramposa, muy complicada de detectar, de la que generalmente nos damos cuenta cuando la persona está endeudada, cuando robó para poder seguir apostando o con estos casos extremos en los que hay suicidios o intentos de suicidio, sobre todo en los más pibes", agregó.

Sobre el avance de la propuesta en la Legislatura bonaerense, Tignanelli señaló que la semana pasada una reunión de la comisión de Ludopatía, presidida por la diputada Olivetto, no pudo avanzar con el dictamen del proyecto de ley debido a la ausencia de la mayoría de sus integrantes, pese a que habían confirmado su participación. Solo asistieron dos legisladores, por lo que se convocó a un nuevo encuentro para este martes.

La expectativa es conseguir el despacho necesario para que la iniciativa continúe su tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Legislación General, antes de llegar al recinto en busca de la media sanción.

Más detalles del proyecto

El proyecto de ley impulsado por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto contempla la prohibición de bonos de bienvenida y de publicidades dirigidas a menores, además de impedir que las apuestas sean promocionadas como un juego o una alternativa para obtener dinero rápidamente. Todos los anuncios deberán incluir la advertencia "Apostar no es un juego". Asimismo, propone crear una fiscalía especializada en apuestas ilegales, con mecanismos para bloquear sitios web y aplicaciones en un plazo de 6 horas.

En materia de financiamiento, las empresas deberán aportar el equivalente al 100% de sus gastos publicitarios a un fondo destinado a la prevención y el tratamiento de la ludopatía. De esos recursos, el 70% se distribuirá entre los municipios y el 30% quedará en manos del Ministerio de Salud bonaerense.

Por otra parte, se propone destinar el 2% del total de los premios obtenidos mediante apuestas online a un segundo fondo, con una recaudación estimada de $70.000 millones. El 85% de ese dinero financiará clubes de barrio, asociaciones civiles, centros culturales y sociedades de fomento, mientras que el 15% restante se utilizará para otorgar becas a deportistas bonaerenses de alto rendimiento.