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Docentes universitarios anunciaron una semana de paro
Conadu Histórica convocó a una medida de fuerza desde el miércoles 28 de octubre hasta el martes 3 de noviembre.
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) anunció un paro nacional de actividades durante una semana, que comenzará el miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre inclusive.
La medida fue resuelta durante el Congreso de la federación y afectará las actividades académicas en las universidades nacionales cuyos docentes adhieran a la convocatoria.
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, también anunció un cronograma de medidas de fuerza para las próximas semanas.
En este caso, los paros se realizarán el miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 de noviembre y lunes 16 de noviembre.
De esta manera, docentes y nodocentes coincidirán en sus medidas de protesta durante dos jornadas: el miércoles 28 de octubre y el martes 3 de noviembre.
Las decisiones tendrán alcance nacional y podrían repercutir en el funcionamiento de las universidades de Bahía Blanca, aunque el impacto concreto dependerá de la adhesión de los trabajadores de cada institución.
Por el momento, no se precisaron en la información difundida los alcances de las medidas en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Bahía Blanca.
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