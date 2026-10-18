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Se prendió fuego un sector del predio del club Villa Mitre
El fuego se registró en el acceso a las canchas de césped sintético, sobre calle Maipú al 1500.
Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en un sector del predio del club Villa Mitre, ubicado en Maipú 1560, aunque no se habrían producido daños materiales.
El episodio ocurrió alrededor de las 3.20, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso por un foco ígneo en el acceso a las canchas de césped sintético de la institución.
Según informaron fuentes oficiales, al llegar al predio los efectivos constataron que se estaban quemando restos de madera y basura en ese sector. En el operativo intervino personal de la Comisaría Cuarta, de la Unidad de Policía de Prevención Local y del Comando de Patrullas.
De acuerdo con el reporte policial, no se observaron pérdidas materiales aparentes como consecuencia del incendio. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego.
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