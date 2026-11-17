Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) respaldó este martes la reforma del Código Penal que evite la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil, una iniciativa que cobró fuerza tras el caso de Alberto Del Valle, quien violó a su hijastra y estuvo prófugo durante más de 14 años.

"Me reuní con Yamila (Segovia). Su hermana tenía 11 años cuando fue abusada y quedó embarazada. El acusado pasó 14 años escondido bajo otra identidad. Yamila se hizo abogada para encontrarlo y lo logró. Cuando finalmente lo detuvieron, la Justicia determinó que el delito había prescripto", recordó la senadora en una publicación en X que acompañó con una foto con Yamila y un cartel en el que se lee "La causa Del Valle no está prescripta".

Del Valle, de 56 años, fue detenido el 23 de agosto de 2026 en Florencio Varela, luego de permanecer casi 15 años prófugo de la Justicia. Estaba acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto clandestino, en hechos ocurridos en 2009 en Puan. La Justicia determinó que la causa prescribió, como lo señala el Código Penal, pero el hombre continúa detenido por otra causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, con cuatro hechos imputados.

Bullrich señaló que "desde el Senado, estoy trabajando para que terminemos con la impunidad de los abusadores. El tiempo no puede convertirse en refugio de un malnacido".

La senadora agregó que "a nuestros chicos los debemos proteger siempre. A los abusadores los perseguiremos de por vida".

A partir de lo ocurrido en Puan surgió el proyecto denominado “Ley Segovia”, impulsado por Yamila Segovia, hermana de la víctima, junto con los abogados de la familia y legisladores nacionales. La iniciativa propone modificar el artículo 67 del Código Penal para que el plazo de prescripción deje de correr mientras el acusado de delitos sexuales contra menores permanezca prófugo, declarado rebelde o con una orden de captura vigente.

Por su parte, Bullrich presentó en el Senado una iniciativa más amplia, que propone declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad e impedir que el tiempo de fuga favorezca a los imputados. El proyecto menciona expresamente el caso Del Valle como antecedente de la necesidad de modificar la legislación.