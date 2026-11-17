El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes su Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) y reveló que el nivel general del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes previo.

Con este resultado, el indicador oficial ratificó una desaceleración en el ritmo de aumento de los costos de producción y comercialización a nivel mayorista en comparación con meses anteriores. En cuanto al desempeño acumulado, el informe oficial detalló que en los primeros 10 meses del año los precios mayoristas acumularon un alza del 24,8%.

Asimismo, la variación interanual se posicionó en el 29,8% y reflejó una moderación sostenida en la comparación a 12 meses dentro de la dinámica macroeconómica actual.

El incremento mensual del 1,6% del IPIM estuvo compuesto fundamentalmente por el comportamiento de los productos nacionales, que también marcaron una suba del 1,6%, a la par de un avance más moderado en los productos importados, que registraron un incremento del 0,9%. Dentro de la producción nacional, los productos manufacturados escalaron un 1,8% y los productos primarios hicieron lo propio con un 1,1%, mientras que la energía eléctrica se mantuvo sin cambios, marcando un 0,0%.

Por otro lado, el informe del INDEC contempló el análisis de otros indicadores complementarios del sistema mayorista. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró un incremento mensual del 1,5%, lo que acumuló una suba del 24,0% en el año y una variación interanual del 28,3%. En la misma línea, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, arrojó una suba mensual del 1,5% en octubre.

"Toto" Caputo celebró en sus redes sociales

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celebró en sus redes sociales los resultados de la inflación mayorista correspondientes a octubre, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una variación mensual del 1,6% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

A través de su cuenta oficial, el titular del Palacio de Hacienda destacó la fuerte desaceleración respecto al 3,2% registrado en septiembre al señalar que este indicador refleja el impacto positivo del orden fiscal y monetario en la estabilidad de los precios de producción.

Fuente: NA