Buscan limitar las apuestas online en la Provincia: controles biométricos, restricciones y multas

La Legislatura bonaerense avanza en la elaboración de un proyecto de ley para endurecer los controles sobre las apuestas online y prevenir la ludopatía, con especial atención en los menores de edad y las consecuencias que el juego compulsivo provoca en las familias.

Actualmente existen 27 iniciativas presentadas entre ambas cámaras, por lo que la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados trabaja en unificar las propuestas en un texto que reúna el respaldo de distintos bloques políticos.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es presentar un proyecto consensuado durante la próxima semana para avanzar posteriormente con su tratamiento legislativo.

Uno de los puntos centrales es la implementación de controles biométricos obligatorios en las plataformas de apuestas. El mecanismo incluiría reconocimiento facial y verificación de identidad con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), para impedir que menores de 18 años ingresen utilizando documentos o cuentas de adultos.

La propuesta también contempla restricciones a la publicidad de apuestas en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva y espectáculos, especialmente cuando esté dirigida a adolescentes o vincule el juego con el éxito económico.

Otro de los ejes apunta a establecer límites diarios de tiempo y dinero para apostar. Las empresas autorizadas deberían ofrecer herramientas de autoexclusión y mecanismos para que los usuarios puedan fijar topes de consumo.

En paralelo, se impulsa la creación de una fiscalía especializada con sede en La Plata para combatir las plataformas clandestinas. Entre sus atribuciones se contemplan medidas para bloquear páginas ilegales e intervenir sobre las cuentas financieras vinculadas con estas operaciones.

También se analiza restringir el acceso a sitios de apuestas desde las redes de internet de establecimientos educativos y desarrollar programas de prevención destinados a estudiantes.

El financiamiento de tratamientos de salud mental es otro aspecto importante de la iniciativa. Los proyectos plantean que las empresas operadoras realicen aportes obligatorios destinados a programas de asistencia, clubes de barrio, centros culturales y becas deportivas.

En cuanto al respaldo político, Unión por la Patria, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica participan de la construcción del texto consensuado.

La Libertad Avanza, por su parte, manifestó coincidencias con las medidas de identificación biométrica, protección en escuelas y asistencia telefónica, aunque condiciona su acompañamiento a que no se incorporen nuevas cargas impositivas ni regulaciones que considere excesivas para las plataformas legales.

Por ahora, el texto definitivo continúa en elaboración y ninguna de estas medidas fue aprobada como parte de la nueva legislación. El desafío de los legisladores será alcanzar un acuerdo que permita llevar la iniciativa al recinto de la Cámara de Diputados.