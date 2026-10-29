"Apostar no es un juego": Cayetano Cajg brindará una charla gratuita en Villa Mitre

El periodista y conductor Nicolás "Cayetano" Cajg llegará a Bahía para brindar una charla de concientización sobre la ludopatía y los riesgos de las apuestas online, una problemática que genera creciente preocupación por su impacto entre adolescentes y jóvenes.

La actividad, denominada “Apostar no es un juego”, se realizará mañana viernes 30 de octubre, a las 18, en el estadio José Martínez del Club Villa Mitre, ubicado sobre la calle Caseros 1555. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta forma parte de un ciclo de encuentros que Cayetano desarrolla en clubes e instituciones educativas de distintos puntos del país, con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias de la adicción al juego.

A partir de su propia experiencia con la ludopatía, el periodista busca transmitir un mensaje de prevención y destacar la importancia de reconocer señales de alerta y pedir ayuda a tiempo.

Uno de los principales ejes de las charlas es el crecimiento de las apuestas online, especialmente entre los más jóvenes, debido a la facilidad de acceso a través de los teléfonos celulares.

Durante el encuentro, Cayetano abordará los riesgos de esta modalidad de juego y compartirá su testimonio personal para promover la reflexión y el diálogo sobre una problemática que puede afectar tanto a quienes apuestan como a sus familias.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y no requiere el pago de entrada.