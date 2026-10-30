Cayetano llega a Bahía para hablar de ludopatía: "Nunca te recuperás al 100%"

El periodista y conductor Nicolás “Cayetano” Cajg estará este viernes en Bahía Blanca para brindar una charla abierta sobre la ludopatía, una problemática que genera creciente preocupación por el avance de las apuestas online, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La actividad, denominada “Apostar no es un juego”, comenzará a las 18 en el estadio José Martínez del Club Villa Mitre, ubicado en Caseros 1555, con entrada libre y gratuita.

Cayetano lleva adelante un ciclo de encuentros en clubes y establecimientos educativos de distintos puntos del país, donde comparte su propia historia con la adicción al juego y busca generar conciencia sobre sus consecuencias.

“Siempre cuento que hablo yo, no porque sea especialista, sino porque soy ludópata”, reconoció en una entrevista publicada por La Nueva, en la que explicó que atravesó esta problemática durante 25 años.

El periodista advirtió que la proliferación de plataformas de apuestas y la facilidad para acceder desde un teléfono celular modificaron profundamente el escenario, especialmente entre los más jóvenes.

En ese sentido, cuestionó la manera en que las apuestas suelen presentarse a través de la publicidad, asociadas con el entretenimiento y la posibilidad de obtener dinero fácilmente, sin mostrar los riesgos de desarrollar una dependencia.

Uno de los principales objetivos de sus encuentros es ayudar a reconocer las señales de alerta que pueden pasar inadvertidas tanto para quienes apuestan como para sus familiares y amigos.

Cayetano también remarca la importancia de hablar sobre el problema y pedir ayuda, especialmente porque muchas personas que atraviesan una adicción sienten vergüenza o temor a ser juzgadas.

“Nunca te recuperás al 100%”, sostuvo al describir su experiencia, aunque destacó que es posible dejar de apostar y sostener la recuperación con acompañamiento y atención permanente.

A partir de ese recorrido personal, el conductor busca transmitir un mensaje de prevención y abrir espacios de diálogo entre adolescentes, padres, docentes y dirigentes de instituciones deportivas.