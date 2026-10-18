Le parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso

Un chofer de Uber de 47 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de discutir por el precio de unos cigarrillos y romper el vidrio de un comercio con una barreta.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.10 en Mamba, ubicado en avenida Alem 590, donde Francisco Alejandro Martelli (47) mantuvo un enfrentamiento verbal con Leonardo Andrés Pombo (51), encargado del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, Martelli se encontraba trabajando como conductor de Uber y se detuvo en el lugar para comprar cigarrillos. Sin embargo, consideró que el precio era demasiado elevado, lo que desencadenó una discusión con el responsable del comercio.

El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que Martelli terminó dañando el vidrio de una puerta ventana con una barreta.

Posteriormente escapó a bordo de un Volkswagen Suran, pero fue interceptado poco después por efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local en la intersección de Perú y Alem.

Durante la inspección del auto, los uniformados encontraron la barreta presuntamente utilizada para ocasionar los daños, por lo que secuestraron la herramienta y el vehículo.

El conductor fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15.