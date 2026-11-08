Detuvieron a una persona que amenazó de muerte al Papa a horas de su llegada a la Argentina

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional confirmó la detención de una persona acusada de amenazar de muerte al Sumo Pontífice. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de una investigación iniciada a partir de información proporcionada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Según informó el organismo mediante un comunicado oficial, la amenaza fue detectada por la Subsecretaría de Operaciones, que puso los datos a disposición del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA). A partir de esa información, los investigadores avanzaron rápidamente y lograron concretar la detención en menos de 24 horas.

La medida fue ordenada por el juez federal Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que quedó a cargo de la causa. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de la persona detenida ni las circunstancias en las que habría formulado las amenazas.

El comunicado de la SIDE sobre la detención de una persona acusada de haber amenazado de muerte al papa León XIV durante su visita a la Argentina.

Desde la SIDE destacaron el trabajo conjunto entre los organismos de Inteligencia, las fuerzas federales de seguridad y la Justicia. También remarcaron que mantienen tareas de prevención para identificar posibles riesgos y garantizar que la visita papal se desarrolle sin incidentes.

La noticia se conoció mientras León XIV cumplía su segunda jornada de actividades en Uruguay, primera escala de su gira sudamericana. Durante el sábado, el Pontífice celebró una misa multitudinaria en el Parque París Londres de Paysandú, visitó a familias del barrio Casavalle y participó de un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica de Uruguay.

Su agenda también incluyó una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se dirigió a miles de jóvenes. La visita al país vecino forma parte de un recorrido que continuará por territorio argentino y posteriormente llegará a Perú.

León XIV arribará este domingo a la Argentina, donde permanecerá hasta el miércoles. Durante esos 4 días tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, en medio de un importante despliegue de seguridad.

Con información de TN