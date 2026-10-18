Ginóbili vuelve a las canchas, pero de manera virtual: cómo jugar gratis con el bahiense

Manu Ginóbili vuelve a las canchas, aunque esta vez en formato digital. El exbasquetbolista bahiense anunció su incorporación a Dunk City Dynasty, un videojuego gratuito para celulares que permite disputar partidos de básquet callejero con figuras actuales e históricas de la NBA.

El propio Ginóbili confirmó la novedad a través de sus redes sociales, donde compartió un video promocional en el que aparece con su tradicional camiseta número 20 de San Antonio Spurs.

"Nueva cancha. Mismos movimientos. Solo que digital esta vez. Llegando a Dunk City Dynasty este octubre", escribió el cuatro veces campeón de la NBA.

En el anuncio, Manu también bromea con su histórico papel como sexto hombre de los Spurs. Al encontrarse con una silla común, pregunta: "¿Qué? ¿No hay banco?", en referencia a su habitual ingreso desde el banco de suplentes durante buena parte de su carrera.

El videojuego, tal como publica Newsdigitales, permite disputar encuentros de tres contra tres en línea y cuenta con licencia oficial de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA).

La versión virtual de Ginóbili contará con varios de sus movimientos característicos, entre ellos su lanzamiento de tres puntos, su capacidad para asistir a sus compañeros y el famoso Eurostep, una de las jugadas que popularizó durante su trayectoria en la liga estadounidense.

Una de las particularidades del juego es que también incluye a Tim Duncan, su histórico compañero en San Antonio Spurs, por lo que los usuarios podrán volver a reunir a dos de los protagonistas de la época dorada de la franquicia texana.

Dunk City Dynasty ya se encuentra disponible para descargar gratuitamente en dispositivos Android y iPhone, a través de Google Play y App Store. Sin embargo, la incorporación de Ginóbili está anunciada para este mes de octubre.

De esta manera, el bahiense vuelve a compartir una cancha con las grandes figuras del básquet mundial, aunque ahora los fanáticos podrán controlar sus movimientos desde la pantalla de un teléfono.