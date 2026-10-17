La región
Una mujer recibió un disparo durante una pelea entre dos hombres en Tres Arroyos
La víctima, de 53 años, fue herida en el abdomen y permanece internada fuera de peligro. Según la principal hipótesis policial, el arma se habría disparado durante un forcejeo.
Una mujer de 53 años resultó herida de un disparo durante la madrugada de este sábado en Tres Arroyos, en un episodio que, según las primeras averiguaciones policiales, se habría producido mientras dos hombres mantenían una pelea.
El hecho fue denunciado alrededor de la 1.20, cuando un llamado al 911 alertó que una mujer había recibido un impacto de bala en la zona abdominal en Salta al 1100 y que el presunto responsable había escapado.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece internada en condición estable y sin riesgo de vida, de acuerdo con la información suministrada por la policía.
Fuentes policiales consultadas por La Brújula 24 señalaron que el disparo se habría producido de manera accidental durante un forcejeo entre el sospechoso y otro hombre. En esas circunstancias, el proyectil habría impactado en la mujer, aunque la mecánica del episodio todavía es materia de investigación.
Tras recibir la denuncia, efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera desplegaron un procedimiento que permitió localizar y detener al presunto autor, de 53 años, alrededor de la 1.40 en Libertad al 1100.
Durante el operativo, los uniformados secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con la numeración suprimida, que contenía tres municiones del mismo calibre y una vaina servida.
El sospechoso quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar cómo ocurrió el disparo y las circunstancias que originaron la pelea.
La causa fue caratulada inicialmente como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego e infracción al artículo 289, inciso 3º, del Código Penal, con intervención de la UFIJ Nº17 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
La investigación continúa para establecer las responsabilidades de los involucrados y esclarecer la secuencia que terminó con la mujer hospitalizada.
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