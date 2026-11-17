El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán luego de que trascendieran informes de inteligencia sobre un presunto plan para realizar ataques con material radiactivo contra altos funcionarios de su administración en Washington.

Durante una visita oficial a Filipinas, el mandatario aseguró que su gobierno sigue de cerca las amenazas y advirtió que Teherán enfrentará consecuencias de extrema gravedad si se concreta algún atentado.

"Pagarán un precio como nadie ha pagado antes", afirmó Trump, aunque expresó su deseo de que las amenazas no lleguen a materializarse.

Según informó la cadena CNN, que citó a siete funcionarios bajo condición de anonimato, los servicios de inteligencia estadounidenses recibieron información sobre posibles preparativos del régimen iraní para atacar a integrantes del gabinete presidencial.

Una de las hipótesis contempla la utilización de una denominada "bomba sucia", un dispositivo que combina explosivos convencionales con material radiactivo para dispersar sustancias peligrosas.

Sin embargo, las fuentes consultadas aclararon que los informes no permiten concluir que exista un atentado inminente. La información apunta a que Irán estaría evaluando distintas alternativas de represalia, sin que se haya confirmado la ejecución de un operativo concreto.

Irán rechazó las acusaciones

El gobierno iraní negó las versiones difundidas en Estados Unidos y acusó a Washington de utilizar información falsa para justificar eventuales acciones militares.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, sostuvo que las acusaciones son inventadas y que buscan generar condiciones favorables para nuevas agresiones contra su país.

El intercambio de advertencias se produce en medio de una creciente tensión en Medio Oriente y con las negociaciones para poner fin a la guerra estancadas.

Durante los últimos cinco días, Irán lanzó tres ataques contra Baréin, territorio que alberga una importante instalación militar estadounidense.

Ante este escenario, Qatar, que participa como mediador en el conflicto, pidió moderación a las partes y alertó sobre las consecuencias que podría tener una nueva escalada militar.

Trump busca reforzar alianzas en Asia

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron durante su participación en Manila en una cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia.

En ese encuentro, señala Infobae, Trump defendió la necesidad de mantener una región del Indopacífico libre, abierta y estable, en un contexto de creciente competencia estratégica con China.

La reunión también estuvo atravesada por cuestiones vinculadas con la seguridad marítima, las cadenas de suministro, el acceso a minerales estratégicos y la cooperación tecnológica.

Mientras tanto, la posibilidad de ataques contra funcionarios estadounidenses suma un nuevo factor de incertidumbre al conflicto con Irán, aunque hasta el momento no existen confirmaciones públicas sobre un atentado en preparación inmediata.