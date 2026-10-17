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El cirujano del papa León XIV avaló su viaje a la Argentina
La gira por América Latina está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye escalas en Uruguay, Argentina y Perú.
El cirujano Stefano Margaritora, quien operó a León XIV el pasado martes por un adenocarcinoma pulmonar, aseguró que el estado de salud del pontífice no presenta impedimentos para que realice su próximo viaje por América Latina.
“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo el especialista luego de que el Papa recibiera el alta del Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció internado durante cuatro días.
La gira está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Días atrás, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había señalado que la concreción del recorrido dependería de la evolución posterior a la intervención y de la evaluación médica.
Margaritora explicó que los análisis de sangre realizados antes del alta fueron normales, la función cardíaca se encontraba en buenas condiciones y el pulmón evolucionaba de acuerdo con los tiempos esperados.
“Después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, detalló. Según sus cálculos, León XIV podría alcanzar ese estado dentro de aproximadamente diez días, con margen suficiente antes de emprender el itinerario.
El tumor fue descubierto de manera fortuita durante estudios rutinarios del abdomen, que permitieron observar una pequeña lesión en las bases pulmonares. El pontífice no presentaba síntomas respiratorios.
“El Santo Padre no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente”, señaló Margaritora.
La cirugía consistió en la extirpación del lóbulo inferior derecho del pulmón, donde estaba localizado el adenocarcinoma. El médico definió el procedimiento como habitual para este tipo de lesiones y confirmó que se desarrolló sin complicaciones.
Tras recibir el alta, León XIV regresó a la Santa Sede. La evolución continuará siendo observada durante las próximas semanas, aunque el equipo médico considera que, de mantenerse el actual proceso de recuperación, estaría en condiciones de afrontar los vuelos y desplazamientos previstos durante su primera gira latinoamericana.
Con información de Infoabae
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