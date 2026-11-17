El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá un nuevo capítulo la próxima semana, cuando las 2 hijas de la expareja sean entrevistadas mediante el procedimiento de Cámara Gesell, en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia.

La información fue confirmada por la periodista de espectáculos Laura Ubfal durante su habitual columna en el programa Hora Pico, que se emite por La Brújula 24, donde brindó detalles sobre las próximas medidas judiciales y la situación de los abogados que representan a las partes.

"La semana que viene tienen Cámara Gesell las niñas y también la Justicia va a citar a las maestras", aseguró Ubfal, quien explicó que las docentes habrían sido testigos de un episodio ocurrido cuando Icardi retiró a una de sus hijas del establecimiento educativo.

Según detalló la periodista, las medidas están relacionadas con la última denuncia presentada por presunta violencia del futbolista hacia las menores.

Ubfal también sostuvo que una cuarta evaluación realizada por un médico legista habría detectado lesiones, aunque aclaró que estos elementos deberán ser considerados en el marco de la investigación judicial. "Todo esto va a la Justicia y empieza la semana que viene con todo", señaló.

Durante la entrevista, la periodista remarcó que esta investigación representa el aspecto más delicado de los conflictos judiciales que mantienen los protagonistas. "Acá lo único que importa es la criatura. Todo el resto son cosas de adultos que van y vienen", expresó.

Wanda Nara incorporó a un abogado penalista

Otra de las novedades reveladas por Ubfal fue la incorporación del reconocido abogado penalista Gustavo Storto al equipo que representa a Wanda Nara.

La periodista recordó que el letrado intervino en otros casos de repercusión pública y anticipó que tendrá un papel importante frente a las actuaciones del abogado Nicolás Payarola, señalado durante la columna como representante de Icardi.

En ese contexto, indicó que el futbolista avanzó con una denuncia contra Martín Migueles, mientras que la China Suárez también impulsó una presentación contra Wanda Nara por presuntas amenazas.

Además, durante la conversación se hizo referencia a un video relacionado con uno de los episodios del conflicto que, según se indicó, todavía no fue difundido de manera completa y sería entregado a la Justicia.

Para conocer más sobre estas cuestiones podés ingresar al sitio www.laubfal.com.