El papa León XIV dejó el hospital tras ser dado de alta

El papa León XIV recibió este sábado el alta médica y abandonó el Hospital Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el martes pasado tras ser operado de un cáncer de pulmón. El pontífice salió caminando del establecimiento y regresó al Vaticano después de cuatro días de hospitalización.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que los últimos controles médicos arrojaron resultados favorables y permitieron autorizar su salida durante las primeras horas de la tarde.

"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indicó el comunicado difundido por el equipo médico.

León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer pulmonar.

La operación se realizó mediante una técnica videoasistida y tuvo una duración aproximada de tres horas.

Durante los días posteriores, los especialistas comprobaron una evolución sostenida de su estado general. El pontífice pudo movilizarse sin asistencia, celebrar misa en una capilla improvisada dentro del hospital y retomar algunas de sus actividades habituales.

También mantuvo reuniones de trabajo y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, mientras los médicos supervisaban su recuperación.

Según informó Infobae, el papa tiene previsto rezar este domingo el Ángelus desde la ventana de sus aposentos en el Vaticano, en lo que será su primera aparición pública desde la intervención.

No obstante, todavía se aguardan los resultados de estudios complementarios para determinar las características del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá del sector extirpado y evaluar la necesidad de tratamientos adicionales.

La evolución de su salud también será determinante para definir el viaje apostólico que tiene previsto realizar a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, había señalado que se trata de una gira extensa y exigente, por lo que su realización dependerá de las recomendaciones médicas.

Por el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, aunque la decisión definitiva estará condicionada por la recuperación del pontífice.