En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 17 de noviembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó este martes una jornada destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de una enfermedad que puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales.

La actividad formó parte de la campaña Noviembre Azul y fue impulsada por la Presidencia del cuerpo legislativo y la concejala Cecilia Borelli, titular de la Comisión de Salud.

Durante una conferencia de prensa, el médico urólogo Alejandro D'Orazio, director médico de CCU y cirujano robótico, advirtió sobre la importancia de realizar controles periódicos, incluso cuando no existen molestias ni señales de alerta.

El especialista explicó que los hombres deben comenzar los controles preventivos a partir de los 50 años, mientras que aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama deberían consultar desde los 40.

Además, señaló que uno de los principales desafíos es superar los prejuicios y tabúes que todavía rodean a las consultas urológicas, ya que pueden convertirse en una barrera para acceder a un diagnóstico oportuno.

En ese sentido, remarcó que la ausencia de síntomas no significa necesariamente que no exista una enfermedad y que la detección temprana resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Una muestra artística para generar conciencia

La jornada también contó con la participación de estudiantes de Indumentaria del Instituto de la Bahía (ISB), quienes presentaron una muestra vinculada con la campaña Noviembre Azul.

La propuesta incluyó diseños realizados con materiales reciclados, combinando creatividad, diseño y compromiso social para transmitir un mensaje sobre la importancia del cuidado de la salud masculina.

A través de esta iniciativa, los estudiantes buscaron utilizar el arte como herramienta de sensibilización y acercar la temática a la comunidad.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la necesidad de generar espacios de información y participación que permitan incorporar los controles médicos preventivos como parte de los hábitos cotidianos.

La campaña Noviembre Azul busca precisamente visibilizar el cáncer de próstata, fomentar las consultas médicas y recordar que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia decisiva en el tratamiento de la enfermedad.