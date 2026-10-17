Midgets: "Juani" Todino se coronó campeón en la Clase A del Invernal

Por Leandro Grecco

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Cayó el telón para el Invernal de midgets, en una muy fría noche de viernes en el circuito Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, donde se dieron cita 68 años y se definieron los campeones en ambas divisionales, de cara a lo que será el 20 de noviembre, fecha que se estableció para el inicio del Estival.

La Clase A vio vencedor en su final a Luciano Vallejos, el subcampeón de la categoría que casi con seguridad estará presente en el próximo torneo de verano. Lo escoltó Roy Altamirano y tercero fue quien se consagró como el mejor del mini-torneo, Juan Ignacio Todino.

En la Clase B, en tanto, la victoria en la competencia decisiva fue para quien retornara a la actividad anoche: Federico Brezina, relegando a Braian López al segundo puesto y tercero vio la bandera a cuadros Matías Lastra Meler, el campeón del grupo más nutrido.